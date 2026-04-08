Ďalšia krajina zakáže sociálne siete pre deti do 15 rokov. Návrh začne platiť už v roku 2027

Lucia Mužlová
TASR
Grécko zakáže sociálne siete osobám mladším ako 15 rokov, oznámil v stredu premiér Kyriakos Mitsotakis. Tento zákaz začne platiť 1. januára 2027. Mitsotakis tvrdí, že ide o náročné, ale potrebné opatrenie, pričom poukázal na úzkosti a problémy detí so spánkom či návykovosť online platforiem. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Viem, že niektorí z vás sa budú hnevať… Naším cieľom nie je držať vás ďalej od technológií, ale brániť vzniku závislosti od aplikácií, ktoré škodia vašej nevinnosti a slobode,“ povedal Mitsotakis vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Na oznámenie tohto opatrenia využil sociálne siete preto, aby sa prihovoril priamo deťom a tínedžerom.

Veda hovorí jasne

„Veda hovorí jasne: keď dieťa trávi celé hodiny pred obrazovkou, mozog si neoddýchne,“ konštatoval. Tieto deti sú podľa neho vystavené tlaku, ktorý vyplýva z neustáleho porovnávania sa s druhými a komentármi na internete.

Mitsotakis sa podľa svojich slov rozprával s mnohými rodičmi, ktorí mu hovorili o tom, že ich deti nespia dobre, rýchlo podliehajú úzkosti a sú hodiny na svojich telefónoch.

Na základe prieskumu inštitútu ALCO zverejneného vo februári 80 percent opýtaných v Grécku súhlasilo so zákazom sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Vláda už zakázala používanie mobilných telefónov v školách a zaviedla rodičovskú kontrolu na platformách, aby obmedzila čas tínedžerov strávených pred obrazovkou.

Premiér poznamenal, že Grécko bude patriť medzi prvé krajiny na svete, ktoré zakážu používanie sociálnych sietí pre deti. Podľa svojich slov bude žiadať aj Európsku úniu, aby prijala takéto opatrenie.

Austrália sa v decembri minulého roka stala vôbec prvou krajinou na svete, ktorá zakázala platformy ako TikTok, YouTube, Snapchat pre deti mladšie než 16 rokov. Británia, Dánsko, Rakúsko, Slovinsko či Španielsko plánujú zaviesť podobný zákaz.

