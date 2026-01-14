Ďalší zásah generálneho prokurátora: Žilinka podal návrh na Ústavný súd, spochybňuje časť novely Trestného zákona

Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa obrátil na Ústavný súd v súvislosti s novelou Trestného poriadku. Podal návrh, ktorým napáda konkrétne ustanovenie týkajúce sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Informáciu zverejnil Maroš Žilinka na sociálnej sieti Facebook, kde presne uviedol, aký návrh podal a čoho sa týka.
Návrh smeruje proti konkrétnemu paragrafu
„Dnes som na Ústavnom súde Slovenskej republiky podal návrh na začatie konania o súlade § 119 ods. 6 Trestného poriadku (nepoužiteľnosť dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby) s čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 2 a čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ uviedol generálny prokurátor v statuse. Napadnuté ustanovenie sa týka dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby v trestnom konaní.
Súčasťou je aj návrh na pozastavenie účinnosti
Generálny prokurátor zároveň informoval, že navrhol aj dočasné zastavenie účinnosti napadnutej právnej úpravy. „Navrhol som aj pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu,“ doplnil v statuse na sociálnej sieti Facebook.
Susko si za novelou stojí
Novela Trestného zákona opäť zavádza za drobnú krádež pravidlo „trikrát a dosť“. Rozšírila sa takisto skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj v súvislosti s konaním „cudzej moci“ a rovnako sa zaviedla trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravil sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených – tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Podľa názoru ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. Princípy spravodlivosti zostávajú podľa neho zachované. Novelu kritizovala aj opozícia, podľa ktorej legislatíva rieši problémy „mafie“ a má zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.
