Ďalší Slovák si môže užívať peniaze: V novej lotérii vyhral 100 000 eur, výherné čísla si nevymyslel sám

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Neuveriteľne rýchly zásah šťastia.

Niektorí na veľkú výhru čakajú celé roky, iní len tri dni. Slovensko má prvého šťastlivca, ktorý v novej dennej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ od spoločnosti TIPOS získal neuveriteľných 100 000 eur. A to len pár hodín po tom, čo si hru vyskúšal prvýkrát.

Informáciu potvrdila národná lotériová spoločnosť TIPOS, ktorá novú číselnú hru spustila v pondelok 6. októbra 2025.

Prvá výhra padla rekordne rýchlo

Stredajšie žrebovanie prinieslo historicky prvý veľký úspech. Hráč z Trnavského kraja uzatvoril svoju stávku priamo na predajnom mieste TIPOSu a spoľahol sa na náhodný tip. Ten mu priniesol výhru, o akej sníva každý, kto niekedy vyplnil tiket.

Nová lotéria sa od ostatných odlišuje nielen tým, že sa hrá každý deň, ale aj originálnym princípom. V osudí je 22 čísel, z ktorých sa žrebuje 11. Hlavnú výhru 100 000 eur môžete získať nielen vtedy, keď sa trafíte úplne presne, ale aj vtedy, keď netrafíte vôbec nič. Presne o tom je jej názov, ktorý znie VŠETKO ALEBO NIČ.

Jedna desaťtipová stávka, jeden životný moment

Šťastný hráč zvolil desaťtipovú náhodnú stávku a práve jeden z jeho tipov obsahoval čísla 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 a 22. Tie padli pri stredajšom žrebovaní a priniesli mu 100 000 eur. Ako bonus mal tiket predplatený na tri žrebovania, takže jeho šťastná séria ešte nemusí byť na konci.

Foto: Pexels

„Len pred pár dňami TIPOS uviedol na trh novú lotériu VŠETKO ALEBO NIČ a už dnes sa môžeme spolu s hráčmi radovať z historicky prvej stotisícovej výhry. Ide o dennú lotériu, ktorá prináša pravidelnú šancu na úspech a je unikátna tým, že hlavnú výhru môžu získať nielen tí, ktorí uhádnu všetky čísla, ale aj tí, ktorí netrafia žiadne,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Jana Pohorelská.

Každý deň nová šanca na úspech

Hra je dostupná na predajných miestach TIPOSu, cez portál eTIPOS.sk, v mobilnej aplikácii aj cez SMS. Cena jedného tipu je 1,50 eura a tiket má desať hracích polí. Stávku si možno predplatiť až na 12 žrebovaní dopredu, takže šanca na výhru sa môže opakovať každý deň.

Okrem hlavnej výhry ponúka lotéria aj menšie sumy od 3 eur do 200 eur, ktoré dokážu potešiť aj počas bežného dňa. Hráči tak majú možnosť vyhrať nielen veľké peniaze, ale aj malú dávku radosti.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
S ochladením prichádza sezóna prezúvania: Kedy musíte vymeniť pneumatiky za zimné? Tento termín je hraničný

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac