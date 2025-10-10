Ďalší Slovák si môže užívať peniaze: V novej lotérii vyhral 100 000 eur, výherné čísla si nevymyslel sám

Niektorí na veľkú výhru čakajú celé roky, iní len tri dni. Slovensko má prvého šťastlivca, ktorý v novej dennej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ od spoločnosti TIPOS získal neuveriteľných 100 000 eur. A to len pár hodín po tom, čo si hru vyskúšal prvýkrát.
Informáciu potvrdila národná lotériová spoločnosť TIPOS, ktorá novú číselnú hru spustila v pondelok 6. októbra 2025.
Prvá výhra padla rekordne rýchlo
Stredajšie žrebovanie prinieslo historicky prvý veľký úspech. Hráč z Trnavského kraja uzatvoril svoju stávku priamo na predajnom mieste TIPOSu a spoľahol sa na náhodný tip. Ten mu priniesol výhru, o akej sníva každý, kto niekedy vyplnil tiket.
Nová lotéria sa od ostatných odlišuje nielen tým, že sa hrá každý deň, ale aj originálnym princípom. V osudí je 22 čísel, z ktorých sa žrebuje 11. Hlavnú výhru 100 000 eur môžete získať nielen vtedy, keď sa trafíte úplne presne, ale aj vtedy, keď netrafíte vôbec nič. Presne o tom je jej názov, ktorý znie VŠETKO ALEBO NIČ.
Jedna desaťtipová stávka, jeden životný moment
Šťastný hráč zvolil desaťtipovú náhodnú stávku a práve jeden z jeho tipov obsahoval čísla 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 a 22. Tie padli pri stredajšom žrebovaní a priniesli mu 100 000 eur. Ako bonus mal tiket predplatený na tri žrebovania, takže jeho šťastná séria ešte nemusí byť na konci.
„Len pred pár dňami TIPOS uviedol na trh novú lotériu VŠETKO ALEBO NIČ a už dnes sa môžeme spolu s hráčmi radovať z historicky prvej stotisícovej výhry. Ide o dennú lotériu, ktorá prináša pravidelnú šancu na úspech a je unikátna tým, že hlavnú výhru môžu získať nielen tí, ktorí uhádnu všetky čísla, ale aj tí, ktorí netrafia žiadne,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Jana Pohorelská.
Každý deň nová šanca na úspech
Hra je dostupná na predajných miestach TIPOSu, cez portál eTIPOS.sk, v mobilnej aplikácii aj cez SMS. Cena jedného tipu je 1,50 eura a tiket má desať hracích polí. Stávku si možno predplatiť až na 12 žrebovaní dopredu, takže šanca na výhru sa môže opakovať každý deň.
Okrem hlavnej výhry ponúka lotéria aj menšie sumy od 3 eur do 200 eur, ktoré dokážu potešiť aj počas bežného dňa. Hráči tak majú možnosť vyhrať nielen veľké peniaze, ale aj malú dávku radosti.
