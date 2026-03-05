Cyprus hlási ďalšie dva útoky, Irán zasiahol aj letisko v Azerbajdžane. Problémy má ďalší tanker

Útoky na Teherán. Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Po incidentoch vysielajú viaceré krajiny do oblasti pomoc.

Iránsky dron Šáhid, ktorý v noci na pondelok zasiahol britskú základňu Akrotiri na Cypre a spôsobil tam menšie škody, bol podľa cyperského predstaviteľa vypustený z libanonského Bejrútu. Informáciu poskytol agentúre AP vo štvrtok pod podmienkou anonymity, píše TASR.

V pondelok smerovali na ostrov aj ďalšie dva drony, ktoré zostrelili vojenské lietadlá pôsobiace na Akrotiri. Od týchto útokov úrady zaznamenali viacero falošných poplachov týkajúcich sa podozrivých objektov vo vzdušnom priestore krajiny. Britská letecká základňa sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.

Zasiahli letisko

Po incidentoch vysielajú viaceré krajiny do oblasti pomoc. Británia poslala na Cyprus vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom a do regiónu nasadzuje aj torpédoborec HMS Dragon, ktorý je vybavený systémom protivzdušnej obrany. Grécko vyslalo na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16. Francúzsko nasadilo dodatočné prostriedkov protivzdušnej obrany či fregatu Languedoc a Charles de Gaulle do Stredozemného mora.

Foto: TASR/AP

Drony letiace z Iránu vo štvrtok dopoludnia zasiahli aj areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá sa nachádza približne desať kilometrov od iránskej hranice. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Iránske Revolučné gardy dnes zároveň vyhlásili, že v severnej časti Perzského zálivu zasiahli americký ropný tanker, ktorý následne zachvátil požiar. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR. Podľa portálu The Times of Israel môže byť tento incident spojený s útokom na tanker pri pobreží Kuvajtu, o ktorom skôr vo štvrtok informovala agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO).

