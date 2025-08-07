Cudzinec hľadal na mape Košice, Slovákov rozzúril do nepríčetnosti. Neuveríte, ako nás nazval, ľudia sú naštvaní

Občas zavŕta aj do iného typu obsahu – napríklad do virálnej hry, v ktorej má hráč podľa záberu z Google Maps uhádnuť presnú lokalitu na svetovej mape. Práve klip z takejto hry sa nedávno objavil na Instagrame, kde ho zverejnil fanúšikovský účet streamera.
V krátkom videu vidíme, ako sa nemecký streamer Ohne Pixel márne rozhoduje medzi Poľskom a Maďarskom. Dlho bol na správnej stope – no v poslednej chvíli zmenil názor. A miesto, kam „umiestnil“ slovenskú ulicu, rozzúrilo mnohých Slovákov.
Na videu je pritom jasne vidieť lokalitu, ktorú dobre poznajú najmä Košičania – ulica medzi Námestím Laca Novomeského a ulicou Kapitána Nálepku, priamo pred ikonickým GES Clubom. Ak ste tam nezažili aspoň jednu stužkovú slávnosť, akoby ste ani neboli z Košíc.
Že ide o Slovensko, nie je zrejmé len Košičanom – reklama spomína koncert Márie Čírovej a na budove svieti veľké písmeno „č“, čo by mohlo napovedať o približnej lokalite aj cudzincovi. Napriek tomu streamer niekoľkokrát váha. Spomenie Poľsko, čo by mu možno ešte bez väčšej pozornosti prešlo. No záver videa rozhodne: „Bude to Maďarsko. Dáva mi to vibe ako v Budapešti.“
Ako keby to nestačilo, celé video je označené anglickým nápisom „Northern Hungary“ – teda „severné Maďarsko“. Nie je jasné, či ho tam pridal samotný streamer alebo niekto iný, no práve tento detail sa stal jedným z dôvodov, prečo video vyvolalo takú búrlivú reakciu.
V komentároch sa rozpútala búrka
„Ja ti dám také ‘North Hungary’, že odletíš až do Pacifiku,“ naskakuje prvý Slovák na vlnu.
View this post on Instagram
„JA TI DÁM MAĎARSKO,“ dodáva ďalší. Desiatky komentárov sa nesú v podobnom duchu. Sú plné rozhorčenia, pričom nezabúdajú ani na mnohopočetné, opakované a veľmi vulgárne nadávky. „Takto si pohnevať celý národ,“ komentuje ďalší Slovák a pridáva plačúcich smajlíkov.
Mnohí Slováci zároveň reagujú na provokatívne a opakované poznámky v českých komentároch typu: „Aspoň trafil štát.“
Netrvalo dlho a diskusiu zaplavili aj maďarské komentáre – často útočné, pričom niektoré dokonca popierajú existenciu Slovenska ako takú. Zvyšná diskusia prebieha v reakcii na podobné komentáre, pričom Slováci a Maďari si medzi sebou prehadzujú dlhé paragrafy plné historických argumentov a navzájom na seba útočia. Nechýba referencia na Slotu ani maďarské vety, neraz opakujúce frázu, že Slovensko ani Slováci „neexistujú“.
„Neviem, či si toto urobil naschvál, alebo si len naozaj taký nevzdelaný,“ konštatuje jeden z anglických komentárov.
Napriek tomu sa v závere objavuje aj zopár zmierlivých hlasov – ľudí, ktorí sú radi, že vo videu niekto ukázal Košice.
