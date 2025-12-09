Čoskoro nás čaká magická decembrová noc: Meteorický roj Geminidy prinesie až 140 preletov za hodinu

Každoročná astronomická udalosť, ktorá sa objavuje koncom roku, bude mať tentoraz mimoriadne priaznivé podmienky. Reč je o Geminidoch, meteorickom roji počas ktorého môžu padnúť stovky meteorov za noc.
Roj je z pohľadu astronómov zaujímavý ako vysokou frekvenciou, tak aj záhadným pôvodom. Materským telesom väčšiny rojov sú kométy, pri Geminidoch to celkom neplatí. Predpokladá sa, že v tomto prípade je to asteroid 3200 Phaethon z rodiny asteroidov Pallas. Niektorí však Phaethon považujú aj za planétku.
Maximum nastane v noci z 13. na 14. decembra, keď Mesiac nebude rušiť svojím svetlom a bude len pár dní pred novom. Podľa astronómov je ideálne pozorovať roj najmä medzi polnocou a 4. hodinou ráno, keď budú meteory najvýraznejšie.
Ak si nájdete miesto ďaleko od svetelného znečistenia, môžete za celú noc zaznamenať aj 1000 meteorov. V bežných podmienkach môžu na oblohe preletieť desiatky meteorov za hodinu, v ideálnych podmienkach až 140 meteorov.
Ak chcete fotografovať, nezabudnite na statív
Najlepšie podmienky na sledovanie budú mimo svetelného smogu. Ideálne na odľahlých miestach alebo na horách. Meteory sa budú objavovať náhodne po celej oblohe a mali by byť, samozrejme, videné bez použitia ďalekohľadu.
Ak chcete mať zachytenú spomienku, ideálne je, ako takmer vždy pri astrofotografii, mať statív a nastavenie dlhšej expozície. Mobilný telefón síce dačo dokáže, s digitálnym fotoaparátom však budete mať spomienky o triedu krajšie.
