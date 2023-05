Čo sa deje v Belgorode? Bojuje sa už aj v Rusku, partizáni napadli vlastnú krajinu, chcú ju oslobodiť od Putina

Légia Sloboda Ruska, ktorá pozostáva z proukrajinských Rusov, podľa vlastných slov začala oslobodzovanie Ruska. Kremeľ okamžite obvinil Kyjev, no ten svoju účasť vylúčil. Zdá sa, že ruská armáda je zaskočená a Slobode Ruska sa zatiaľ darí.

Nebojuje sa už iba na Ukrajine, ale aj v Rusku. Mesto Belgorod sa nachádza v európskej časti Ruska a problémy kvôli vojne sa ho dotýkali už niekoľko týždňov dozadu. Ruská armáda tu omylom zhodila bombu, našťastie, nikto nezomrel. Len deň potom tu zase nastal výbuch a následný požiar a muselo byť evakuovaných 3 000 obyvateľov.

Prvé správy o tom, že v Belgorode sa niečo deje, začali prichádzať v pondelok. Ako píše Pravda, na území Belgorodskej oblasti vtedy začali boje. Rusi tvrdili, že sú to jednotky ukrajinskej armády, ukrajinská vojenská rozviedka to však dementovala a povedala, že za operácie sú zodpovedné ruské skupiny bojujúce za Ukrajinu a že operácie sú výsledkom ruských partizánov bojujúcich proti režimu Vladimira Putina.

Z ruskej strany prišli správy o piatich zranených. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Rusi pracujú na tom, aby tieto jednotky vytlačili a zničili.

Za operáciou podľa všetkého stoja Rusi z légie Sloboda Rusku a z Ruského dobrovoľníckeho zboru. Ich snahou je vytvoriť demilitarizovanú zónu, aby tak Rusi nemohli ostreľovať ukrajinské pozície. Légie včera tvrdili, že oslobodili obec Kozinka a vstúpili do ďalšej obce Grajvoron.

Sme.sk informuje, že keď včera ráno vstúpili do oblasti jednotky Slobody Ruska, zverejnili video s názvom Légia sa vracia domov. Skupina uvádza, aby sa jej ľudia nebáli, že nie sú nepriatelia. Zverejnili tiež svoju bielo-modro-bielu vlajku, ktorá odkazuje na ruskú vlajku, avšak bez červenej farby a je symbolom odporu.

Správy z dnešného dňa hovoria o výbuchu v sídle FSB v Belgorode, a tiež o zostreľovaní dronov. Medzitým sa obyvateľa Belgorodu evakuujú, pri nej mala zomrieť jedna staršia žena.

Grayvoron checkpoint inside Russia from above. pic.twitter.com/iw0qCVQeDN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2023

Samotné dianie v Belgorode spôsobilo v Rusku šok, aspoň podľa analytikov z amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Zdá sa, že Rusom sa zatiaľ nepodarilo preskupiť jednotky na potlačenie skupín, no už teraz je jasné, že Rusi využijú tieto útoky na to, aby sa pasovali do role obete vojny.