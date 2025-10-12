Čo presne sa stalo, zatiaľ nevieme: Polícia rieši príšerný nález. Pod mostom ležala mŕtva žena neznámej totožnosti

Policajti dnes krátko pred 11:40 prijali telefonát, na základe ktorého okamžite vyrazili preveriť situáciu na jednej z ulíc bratislavskej Petržalky.
Oznamovateľ uviedol, že pod mostom mal vidieť ženské telo bez známok života. Hliadka dorazila na miesto pod mostom vedúcim ponad Chorvátske rameno na Antolskej ulici, kde sa oznámenie potvrdilo.
Ženu sa identifikovať nepodarilo
O prípade informovala Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti Facebook.
„Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V oznam preverili a hodnovernosť potvrdili,“ uviedli v príspevku. Na mieste našli mŕtve telo ženy, ktorú sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.
„Predmetná udalosť je v štádiu preverovania,“ dodala polícia. K prípadu zatiaľ neposkytli žiadne bližšie informácie.
