Čo by ste mali vedieť, ak sa často prihlasujete na verejné Wi-Fi siete? Šikovný trik vás ochráni pred podvodníkmi

Pravdepodobne každý jeden z majiteľov smart zariadení či notebookov sa už cez ne pripájal k verejnej Wi-Fi sieti. Na tie ste už od bezpečnostných expertov mohli počuť veľa upozornení, pretože ich používanie bezpečné naozaj nie je. Práve cez verejné Wi-Fi siete sa totiž do vašich zariadení a osobných údajov môžu dostať hackeri, a to veľmi ľahko. Takto sa ale pred útokmi podvodníkov môžete aspoň trochu ochrániť.
Drvivá väčšina verejných Wi-Fi sietí totiž od používateľov pýta pred pripojením cez prihlasovací formulár napríklad aj ďalšie údaje, najčastejšie e-mailovú adresu. Bez toho vás na internet nepustí.
Trik, ktorý vás aspoň trochu ochráni
Možno vám však v tej chvíli nenapadol nasledujúci trik, o ktorom sa diskutovalo napríklad aj na sociálnej sieti Reddit. Do požadovaných políčok prihlasovacieho formulára verejnej Wi-Fi siete totiž nemusíte zadávať reálne údaje, a to dokonca ani vašu skutočnú e-mailovú adresu, aj keď ide o povinné políčka. Áno, znie to zvláštne, ale niektoré verejné siete naozaj vyžadujú okrem e-mailovej adresy napríklad aj vaše meno, telefónne číslo či, nebodaj, dátum narodenia.
No a práve tieto údaje si viete jednoducho vymyslieť. Väčšina verejných Wi-Fi sietí totiž nijako neoveruje, či sú vami zadané údaje pravdivé a dokonca vám nezasielajú ani jednorazový overovací kód. Pokiaľ teda potrebujete nutne využiť verejnú Wi-Fi sieť, ktorá vyžaduje na jej využívanie niektorý z týchto údajov, môžete si ich jednoducho vymyslieť.
Samozrejme, na mieste je aj upozornenie, že vymyslené kontaktné údaje vás pred nebezpečenstvami verejných sietí nemusia dostatočne ochrániť. Ide o veľmi zraniteľnú bránu do vašich zariadení a rozhodne to netreba podceňovať.
