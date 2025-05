Čo by Slováci spravili, ak by nás napadlo Rusko? Výsledok niektorých poriadne prekvapí, Kaliňák by zrejme nesúhlasil

Neďaleko Slovenska sa odohráva krvavá vojna a na mieste je preto otázka, čo by Slováci robili, ak by Putinov režim napadol aj nás. Hoci sa môže zdať, že niektorí Slováci by za tento scenár boli dokonca radi, najnovší prieskum ukázal, že to tak celkom nie je a drvivá väčšina z nás by sa bránila.

Minister obrany Robert Kaliňák ešte vo februári naznačil, že krajina by sa v takomto prípade nemala brániť. Tvrdí, že vpád agresora treba len prečkať. „My sme mali inváziu v roku 1968 západného okruhu Sovietskych vojsk. Keby naši rodičia začali viesť vojnu proti tejto invázii a bolo by evidentné, že ju prehráme, viacerí z nás by tu určite neboli,“ povedal Kaliňák a ďalej dodal: „Mali sme 20 rokov neslobody. Nestratili sme svoju identitu. Nakoniec, ako platí, raz ten Rus odíde. A to platí vždy.“

Bránili by sme sa

Slováci s ním však nesúhlasia a podľa najnovšieho prieskumu pre portál 360tka, ktorý vykonala agentúra Focus na vzorke 1 020 respondentov a v období od 1. do 8. apríla 2024, by Slováci boli za obranu vlasti. Krajinu by išlo brániť so zbraňou v ruke 14,3 percenta z nás a ďalších 58 percent by síce nešlo bojovať, ale brániť sa je podľa nich určite správne.

Iba 12,5 percenta Slovákov by nekládlo odpor a 15,1 percenta sa k téme nevedelo vyjadriť. Z koaličných strán by boli ochotní bojovať voliči SNS, kde by zbraň do ruky chytilo až 28 percent z nich. Naopak, najmenej by bojovali sympatizanti Hlasu (7 percent). Až 21 percent voličov Republiky by sa vzdalo.

Čo sa týka opozície, ochota bojovať je u voličov týchto strán pomerne vysoká. Pri PS je to 23 percent, pri hnutí Slovensko 25 percent a najväčší vlastenci sú zjavne voliči SaS (30 percent). Jedinou výnimkou je KDH (12 percent).