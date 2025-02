Minister obrany Kaliňák tvrdil, že nebrániť sa je lepšie a že Rus nakoniec raz odíde. Spomínal aj inváziu v 1968

Ministri obrany Slovenskej republiky a Poľska Robert Kaliňák a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok rokovali o užšej spolupráci v obrannom priemysle. Rozhovory sa týkali aj výroby munície či bojovej techniky. Po podpise dohody o zámere posilniť spoluprácu v zbrojárskom priemysle to vo Varšave oznámili na spoločnej tlačovej konferencii, informuje spravodajca TASR.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyzdvihol spoločné vzťahy

Rozhovory sa podľa poľského ministra obrany týkali štyroch oblastí. Ako prvé spomenul záujem Slovenska o poľské prenosné systémy protivzdušnej obrany Piorun. Dohoda sa ďalej týka posilnenia spoločných aktivít v oblasti produkcie munície kalibru 155 mm, pričom Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že Slovensko má v tejto oblasti veľké kapacity. Treťou oblasťou je možnosť spoločnej výroby obrneného transportéra na báze poľského vozidla Rosmak so slovenskou vežou. Ako posledný bod poľský minister zmienil záujem Slovenska o kórejské tanky K-2, ktoré budú Poliaci v upravenej verzii vyrábať na svojom území.

„Tradícia, že sa môžeme o seba oprieť, je dlhšia než politické cykly,“ vyzdvihol Kaliňák úroveň slovensko-poľských vzťahov a dodal, že chce pokračovať v ich rozvoji aj v oblasti spoločných zbrojárskych výrobných kapacít. Poľsko označil za lídra, ktorý nečakal na NATO či na zmenu v Bielom dome a už dnes má splnené limity výdavkov na obranu.

„Máme rovnaký pohľad na tému výdavkov na obranu,“ zdôraznil poľský minister obrany a pripomenul, že tieto výdavky nezahŕňajú len nákup techniky. „Výdavky na bezpečnosť nie sú len na lietadlá a tanky, ale aj do infraštruktúry,“ povedal poľský politik a vyzdvihol slovenský projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove, ktorá podľa neho bude vedieť v prípade potreby pomôcť aj Poľsku. Kosiniak-Kamysz pozval slovenských predstaviteľov na návštevu poľsko-bieloruskej hranice a prehliadku protidronových a iných obranných systémov.

Ministri obrany Poľska a SR sa pri príležitosti 3. výročia ruskej invázie na Ukrajinu vyjadrili aj k tejto téme. Obaja vyzdvihli hrdinstvo ukrajinských vojakov, odsúdili porušenie medzinárodného práva a zdôraznili potrebu spravodlivého mieru, ktorý zachová suverénnu a slobodnú Ukrajinu. „Neexistuje právo silnejšieho,“ povedal v tejto súvislosti Kaliňák. Rozdiely pri niektorých otázkach týkajúcich sa agresie podľa neho vyplývajú z rozdielnej historickej skúsenosti. „História Poľska so Sovietskym zväzom je oveľa dramatickejšia,“ dodal Kaliňák.

Rus odíde

Ako ďalej dodáva SME, Kaliňák sa ale uchýlil aj k tvrdeniam, ktoré naznačujú, že brániť vlasť pred nepriateľom je nesprávny prístup, keďže pri obrane zomierajú ľudia. Tvrdí, že vpád agresora treba len prečkať.

„My sme mali inváziu v roku 1968 západného okruhu Sovietskych vojsk. Keby naši rodičia začali viesť vojnu proti tejto invázii a bolo by evidentné, že ju prehráme, viacerí z nás by tu určite neboli,“ povedal Kaliňák a ďalej dodal: „Mali sme 20 rokov neslobody. Nestratili sme svoju identitu. Nakoniec, ako platí, raz ten Rus odíde. A to platí vždy.“