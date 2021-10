Čo budeme robiť v nedeľu? Poďme celá rodina na štadión, bude tam futbal krížený s MMA

Aj keď je futbal po mnohých stránkach moderný šport, jeho rôzne jednoduché variácie existovali už tisícročia. Stačilo si pri zabíjačke nafúknuť na to vhodný orgán zvieraťa, napríklad mechúr či žalúdok, správne ho uviazať a deti mali zábavu na celé hodiny. V modernej dobe je už všetko vymyslené a futbal je na špičkovej úrovni. No ako sme sa včera presvedčili, na Slovensku vznikol nový šport – kríženec futbalu a MMA – MMAbal. A máme to aj pekne rozdelené. Futbal hrajú platení hráči, ktorí sú plynulo nahradení dobrovoľníkmi, ktorí volia voľný štýl zápasenia.

Článok je glosou autora na aktuálnu udalosť.

Futbal v zahraničí

Kto bol na futbale napríklad v Nemecku či v Španielsku vie, že je to poriadna nuda. Na štadión chodia celé rodiny, 80-ročný dedko s päťročným vnúčikom sedia na nevytrhaných sedadlách a spoločne fandia svojmu mužstvu. Nepochopiteľne nerevú na súperov a neoznamujú im, že budú mať análny styk s ich rodičmi. Aký nonsens. Na pitie si dávajú trápnu vodu, podradný džús, či najväčší podvod pivovarníkov – nealko pivo. Pýtam sa, kto to má piť?

Najhoršie je to však na konci. Po skončení futbalu totiž nikto nezačne kopať do sedadiel, nezačne sa vyhrážať súperovým fanúšikom a ani nie je potrebný policajný sprievod pri odchode. Navyše, pri prechode mestom sa zo zvláštnych príčin nedemoluje verejný majetok.

Pri takomto pohľade na futbal sa nám natíska objektívna otázka: “Čo je toto za zábavu a prečo tam tí ľudia vôbec chodia?” Koho vlastne baví ísť na takýto futbal? Čo to má byť, že neexistuje významné riziko, že sa pobiješ s človekom, ktorý sedí vedľa teba? K tomu žiadne nadávky, žiadni vykrikujúci odborníci na pravicový extrémizmus či žiadna zakázaná pyrotechnika. Jednoducho nuda.

U nás to má grády

Na Slovensku to je, našťastie, o niečom inom. U nás ohľadom návštevy futbalu funguje nepísaný protokol. Futbal sa totiž nezačína s prvou rozohrávkou, ale už hodiny pred ňou.

Najprv je nutné stretnutie v pohostinstve pri štadióne, v ktorom sa stretávajú tie najväčšie elity. Z dovtedajších odborníkov na imunológiu so zameraním na očkovanie sa razom stávajú futbaloví analytici. Svoju úroveň analýzy si konštantne zvyšujú s ďalším kolom alkoholu s cenovkou pod jedno euro.

Keď dosiahnu približne level 7, cestou na štadión prebieha skúška hlasiviek za pomoci edukatívnych slovných zvratov a oznamovaniu mestu, kto je kde doma.

Pri vstupe na štadión treba zachovať rozvahu. Aj keď je Feri, ktorý robí kontrolu starý známy, treba opatrne okolo neho prenášať pyrotechniku a fľašu s “vodou” na zachovanie pitného režimu. Pri otázke Feriho: “Máme test, chlapi?” niečo zamrmleme, z čoho Feri dedukuje, že je všetko v poriadku. Je však jasné, že návštevníci tribún nie sú žiadni dezoláti. Ctia si nariadenia hlavného hygienika, a aj keď v obchode sa zásadne pohybujú s rúškom pod nosom, tak na tribúne si dôkladne prekryjú dýchacie cesty kuklou.

Konečne sa nastupuje na tribúnu a začína sa skutočná práca. Pozorným okom sa premeriava súper na tribúne oproti, hodnotí sa ich kvalita a nonverbálnou či aj verbálnou komunikáciou sa dohaduje najbližšie stretnutie, ktoré sa má konať po futbale. Ten v podstate ani nikto nesleduje. Bez ohľadu na výsledok totiž treba svoj tím obhájiť aj po zápase.

V niektorých mimoriadnych situáciách nastane moment, že k dišpute o zápase príde už počas neho a dokonca na trávniku! Profesionálny futbal tak vystrieda amatérske MMA.

Zober rodinu na futbal, ušetríš

Obľuba MMA v poslednej dobe narastá a mnohí najmä mladí chlapci by sa naň išli rád pozrieť. Lístky sa však šplhajú do astronomických súm. Našťastie tu ale máme slovenský futbal.

Prezieravý otec dobre známy pomerov tak kúpi lístok na vybraný zápas a vie, že urobil správne. Chlapec totiž dostane toho oveľa viac. Napríklad takú hodinu slovenčiny. Na štadióne sa naučí mnohým novým slovám, nad ktorými by svoju poklonu vzniesli aj Štúr s Bernolákom. Synonymický slovník na označovanie matiek, manželiek, ale aj žien ľahkých mravov sa rozširuje každou minútou.

Príde aj na hodinu dejepisu, často s názornými ukážkami pozdravu z čias tretej ríše. Netreba zabudnúť ani na hudobnú výchovu s dokonalou ukážkou kakofónie.

Konečne však príde k tomu najdôležitejšiemu – k tomu, prečo tam každý prišiel. Po približne 15 minútach futbalového zápasu, ktorý aj tak nikoho nezaujímal, strieda priemerných futbalistov na hracej ploche elita tribún a začína skutočný zápas. Nedajú sa neoceniť obratné chvaty a kopy, pokriky burcujúce k lepším výkonom, ktoré sú sprevádzané pyrotechnickou šou.

Po krátkom čase a nerozhodnom výsledku je tento pravý zápas prerušený ťažkoodencami, rozumej novodobými rozhodcami.

Šťastní fanúšikovia opúšťajú tribúny, každý dostal to, čo chcel. Ten, kto prišiel aktívne súperiť, odchádza s dobrým pocitom kvalitne vykonanej práce. A ten, kto prišiel ako divák, je tiež spokojný, že investícia do lístka stála za to.

Otec vidí v synových očiach radosť, hrdosť a nadšenie. Obaja už teraz vedia, že najbližšie pôjdu opäť, veď takýto unikát a kvalitný šport je potrebné náležite oceniť.