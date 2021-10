Večer sa nezdieľal žiadny hoax, o 9 mesiacov máme baby boom. Najlepšie reakcie na výpadok Facebooku a Instagramu

Včerajší deň bol pre Facebook a aplikácie, ktoré pod neho spadajú, veľmi čiernym dňom. Približne od 17:30 prestal fungovať Facebook, Instagram či WhatsApp, a ľudia odrazu nevedeli, čo so svojím voľným časom. Tí, ktorí tvrdili, že nie sú závislí na sociálnych sieťach dávali neustále obnovovať Facebook či Instagram a do zúrivosti ich vytáčal stále rovnaký obsah.

Aj noc bola u mnohých rozhodne ťažká. Keď služby začali okolo polnoci pomaly nabiehať, bolo životne nutné prejsť všetko, čo sme za tých pár hodín zameškali. Veď, čo ak sa stalo niečo okrem výpadku a my sme sa to nemali ako dozvedieť? Nič sme nemohli nechať na náhodu.

Všetko zlé je ale aj na niečo dobré. Kým sa IT špecialisti snažili opätovne prinavrátiť funkcie sociálnych sietí, aby život stámiliónov ľudí po celom svete opäť dostal zmysel, začali sa objavovať aj rôzne vtipné reakcie na samotný výpadok.

Twitter náš spasiteľ

Čo spravíte, ak nefunguje Facebook či Instagram? Odrazu si spomeniete, že existuje aj Twitter. To si všimla aj samotná sociálna sieť, ktorá reagovala pozdravením doslova všetkých.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

To, že Twitter sa stal dôležitou sociálnou sieťou si všimol aj Netflix, ktorý sa aj tým snažil spropagovať svoj najnovší hit Squid game. Každý, kto už seriál videl (a nebolo ich málo), sa na ich memečku dobre zabavil. Samozrejme, Netflix ho zdieľal na Twitteri.

When Instagram & Facebook are down. pic.twitter.com/mVFlVOOCOC — Netflix (@netflix) October 4, 2021

Konšpirátori mali pokoj

Nebudeme si klamať, v dnešnej dobe, ktorá trvá už akosi nepríjemne dlho, je Facebook rodiskom množstva hoaxov, poloprávd či úplných bludov. Vymýšľanie nových konšpirácií, ktoré musia byť lepšie ako včerajšie, no horšie ako zajtrajšie, je príjemnou oddychovou aktivitou množstva ľudí, ktorí sa večer po príchode z práce pustia do svojej druhej šichty. Manželka totiž navarí večeru, uprace a tak pán manžel sadne za počítač či vyberie smartfón a vymýšľa novinku, ktorou šokuje celé svoje publikujem v uzavretej skupine.

Zapína Caps lock, v náhodnom poradí sa chystá klikať na tvrdé a mäkké “i” a v tom momente zisťuje, že svoj nový výplod na Facebook dnes neuverejní.

To, že výpadok sociálnych sietí zasiahol aj nie malú skupinu tvorcov hoaxov si všimla aj podstránka Polície Slovenskej republiky, Hoaxy a podvody – Polícia SR, ktorá uverejnila takýto status:

Nápor na pôrodnice v júli 2022

Tí, ktorí to napokon po niekoľkých beznádejných hodinách vzdali s nezmyselným klikaním na ikonky Facebooku či Instagramu a nespomenuli si, že existuje Twitter, si mohli všimnúť, že vedľa nich sa na gauči neúspešne snaží do sociálnych sietí dostať aj druhá osoba odlišného pohlavia.

Absencia sociálnych sietí, a naopak, fyzická, a hlavne, duševná prítomnosť partnera, mohla tak vyústiť k tesnému spojeniu a oddávaniu sa zábave, ktorá bola typická pred tým, ako sme večere začali tráviť sledovaním displejov.

Ak ste boli tiež medzi touto skupinou ľudí, už teraz by ste sa mali, z preventívneho hľadiska nakupovať dupačky, plienky, kočíky a podobne. Lebo tak, ako dnes v Británii chýba benzín, môžu o 9 mesiacov chýbať všetky výrobky a predmety, ktoré sú spojené s narodením bábätka.

Najkrajšia esemeska

Tí technicky nadanejší z nás začali uvažovať, ako nahradiť životne dôležitú komunikáciu, ktorá sa výpadkom WhatsAppu či Facebook Messengera prerušila. Dymové signály sú nepraktické a hlavne neekologické, a ťažko sa cez ne posielajú smajlíky.

Pri hlbšom uvažovaní mohol niekoho napadnúť štýl komunikácie ešte z minulého tisícročia a to pomocou služby SMS. Odrazu sa snažili napratať všetky svoje dojmy a pocity do 160 znakov a oprášili štýl písania bez bodiek, čiarok či dokonca písanie v jednej vete, pričom slová oddeľovali iba veľkými písmenami.

Na druhej strane príjemcovi zapípal smartfón a ten neveriacky pozerá na priečinok so správami, kde mu chodia iba výsledky z antigénového testovania alebo od kuriérov.

Haha first time I’ve sent SMS text msgs in years 😂 — Ricci Guarnaccio (@RicciGuarnaccio) October 4, 2021

Niektorí, ako napríklad Ricci Guarnaccio, televízna osobnosť známa najmä v Spojenom Kráľovstve či v Austrálii, uviedol, že po dlhých rokoch napísal SMS správu. A my mu to veríme. Lebo rovnako sme na tom boli viacerí. Proste, písanie esemesiek je retro, avšak mocné sily výpadku sociálnych služieb nás prinútili využiť aj tento mimoriadne archaický štýl komunikácie.

Toto nie je náhoda

Všimli si to najmä obyvatelia Anglicka. Najprv boli nútení opustiť Európsku úniu, lebo si to síce odhlasovali, no nikto nemohol tušiť, že ich názor niekto zoberie aj vážne.

Preto teraz v Anglicku majú problém so zásobovaním, chýbajú šoféri nákladných áut a na pumpách si môžete kúpiť bagetu, ale nie benzín. A zrazu nejde ani Facebook či Instagram.

No Instagram, no whattsapp , no petrol … is something bigger happening here? — tamzin outhwaite (@mouthwaite) October 4, 2021

To si všimla aj anglická herečka a moderátorka Tamzin Outhwaite, ktorá okamžite vytušila, že chýbajúci benzín má spojitosť s výpadkom Instagramu či WhatsAppu. Len škoda, že sme museli trpieť aj my ostatní, ktorí ešte ten benzín máme.

Ako ste prežívali výpadok sociálnych sietí vy? Napíšte nám do komentára.