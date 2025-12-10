Čísla, ktoré by ste si mali poznačiť, ak rozmýšľate nad dôchodkom: Všetky dôležité informácie pre rok 2026

Dana Kleinová
Dôchodky
Čo musíte splniť, aj to, ako si dôchodok vyrátate.

V prípade, že sa rozhodnete, že je čas odísť do dôchodku, musíte sa najprv uistiť, že spĺňate všetky podmienky nároku. Navyše, do dôchodku nemusíte odísť hneď, ale môžete pár rokov počkať, hoci ste dosiahli dôchodkový vek. Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa totiž premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, pričom musíte získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Buď za vás poistné odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Všetky dôležité informácie

Suma dôchodku sa ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok určí podľa vzorca POMB x ODP x ADH, kde:

  • POMB = priemerný osobný mzdový bod,
  • ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok,
  • ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Aktuálna dôchodková hodnota sa pritom každý rok mení a v budúcom roku bude vo výške 19,7633 eura. Tá je platná až do 31. decembra 2026.

