Situácia v mnohých rodinách sa zjednoduší: Nárok na ošetrovné na člena rodiny bude mať viac ľudí

Ošetrovné je dávka, ktorá sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Využívajú ju tak najmä rodinní príslušníci.
Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, v súčasnosti je možné poberať dávku ošetrovného na chorého príbuzného v priamom rade (rodič – dieťa, starý rodič – vnúča, prastarý rodič – pravnúča), choré dieťa, ktoré nie je vaším príbuzným v priamom rade (napr. dieťa osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, prípadne vlastné alebo osvojené dieťa manžela/manželky), chorého súrodenca, chorého manžela (manželku) alebo chorého rodiča manžela (manželky). Od budúceho roka sa však tento okruh poberateľov rozšíri.
Kto bude mať po novom nárok
Od 1. apríla 2026, ako informovala Sociálna poisťovňa, nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša dve kľúčové zmeny týkajúce sa dávky ošetrovného. Prvou z nich je, že sa rozširuje okruh osôb, ktorých ošetrovanie zakladá nárok na dávku. Po novom si tak budú môcť poistenci uplatniť nárok aj pri osobnom a celodennom ošetrovaní. Týka sa to ošetrovania:
- chorého osvojiteľa (nevlastného rodiča)
- chorého osvojiteľa manžela alebo manželky (manželovho/manželkinho nevlastného rodiča)
- chorého manžela alebo manželky rodiča/osvojiteľa (otčima, macochy).
Doteraz pritom platilo, že rodičia mohli ostať doma s osvojenými deťmi, no naopak to nebolo umožnené, a práve tento nepomer novela zákona od apríla zmení.
Druhá zmena, ktorá tiež nadobudne platnosť 1. apríla 2026, je spojená s dlhodobým ošetrovaním. Výrazne sa totiž zjednoduší proces striedania členov rodiny pri takomto ošetrovaní, ktoré môže trvať najviac 90 dní.
Striedanie bude naďalej možné spravidla po 30 dňoch ošetrovania, no už striedanie poistencov nebude potvrdzovať lekár. Doteraz totiž platilo, že lekár ošetrovanej osoby musel ukončiť poskytovanie ošetrovania prvému poistencovi a následne potvrdiť jeho poskytovanie ďalšiemu poistencovi. Po novom to bude jednoduchšie a poistenec, ktorý aktuálne ošetruje ošetrovanú osobu, bude musieť udeliť súhlas s ukončením ošetrovania prostredníctvom pripravovaného elektronického formulára. Následne bude môcť ošetrovanie prevziať ďalší poistenec.
Nahlásiť chybu v článku