Čína tvrdo reaguje: S českým prezidentom Pavlom ukončili všetky kontakty, dôvodom je jeho nedávne stretnutie s dalajlámom

Čína prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii. Píše o tom TASR na základe správ televízie ČT24, servera Novinky.cz a vyjadrenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí.

„Napriek opakovaným protestom a silnému nesúhlasu Číny odišiel český prezident Petr Pavel do Indie, aby sa stretol s dalajlámom. Je to v rozpore s politickým záväzkom českej vlády voči čínskej vláde a poškodzuje suverenitu a územnú celistvosť Číny,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva Lin Ťien.

„Čína to dôrazne odsudzuje, odmieta a českej strany podala vážny protest. Vzhľadom na závažnosť provokatívneho konania Petra Pavla sa Čína rozhodla prerušiť s ním všetky kontakty,“ dodal.

Pavel sa s dalajlámom stretol v jeho indickom exile, aby mu zablahoželal k 90. narodeninám. Išlo o súkromnú cestu, na ktorú sa vydal po oficiálnej štátnej návšteve Japonska.

Na to v reakcii poukázal aj Pražský hrad a podotkol, že krok Číny na doterajšom nastavení vzťahov Česka s Čínou nič nemení. „Stretnutie prezidenta s dalajlámom malo čisto súkromný charakter. Na prezidentskej úrovni medzi ČR a Čínou v súčasnosti neprebieha žiadna priama komunikácia, nejde teda o krok, ktorý by menil doterajšie nastavenie,“ napísala Pavlova kancelária na sieti X.

Čína vníma dalajlámu ako nebezpečného separatistu

Portál Novinky uvádza, že súčasný 14. tibetský dalajláma bol dlhoročným priateľom bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Duchovný vodca v minulosti taktiež niekoľkokrát osobne navštívil Českú republiku, naposledy v roku 2016.

Dalajláma, občianskym menom Tändzin Gjamccho, po krvavom potlačení tibetského povstania 10. marca 1959 opustil Tibet a usadil sa v meste Dharamsála na severe Indie, ktorá mu poskytla útočisko. Dalajlámu nasledovalo asi 80 000 krajanov.

Zatiaľ čo pre Tibeťanov je dalajláma vodcom, symbolom a stelesnením boja za tibetskú autonómiu, pre Peking je nebezpečným separatistom vnášajúcim do Číny nestabilitu.

