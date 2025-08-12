Čína tvrdo reaguje: S českým prezidentom Pavlom ukončili všetky kontakty, dôvodom je jeho nedávne stretnutie s dalajlámom

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že prerušuje všetky kontakty s českým prezidentom Petrom Pavlom pre jeho nedávne stretnutie s tibetským duchovným vodcom dalajlámom v Indii. Píše o tom TASR na základe správ televízie ČT24, servera Novinky.cz a vyjadrenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
„Napriek opakovaným protestom a silnému nesúhlasu Číny odišiel český prezident Petr Pavel do Indie, aby sa stretol s dalajlámom. Je to v rozpore s politickým záväzkom českej vlády voči čínskej vláde a poškodzuje suverenitu a územnú celistvosť Číny,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva Lin Ťien.
President Petr Pavel of the Czech Republic met with His Holiness the Dalai Lama this morning in Leh, Ladakh, India. During the meeting, President Paul extended his warm congratulations to His Holiness on the occasion of his 90th birthday. pic.twitter.com/85phv5FHxw
— Dalai Lama (@DalaiLama) July 27, 2025
„Čína to dôrazne odsudzuje, odmieta a českej strany podala vážny protest. Vzhľadom na závažnosť provokatívneho konania Petra Pavla sa Čína rozhodla prerušiť s ním všetky kontakty,“ dodal.
Pavel sa s dalajlámom stretol v jeho indickom exile, aby mu zablahoželal k 90. narodeninám. Išlo o súkromnú cestu, na ktorú sa vydal po oficiálnej štátnej návšteve Japonska.
Na to v reakcii poukázal aj Pražský hrad a podotkol, že krok Číny na doterajšom nastavení vzťahov Česka s Čínou nič nemení. „Stretnutie prezidenta s dalajlámom malo čisto súkromný charakter. Na prezidentskej úrovni medzi ČR a Čínou v súčasnosti neprebieha žiadna priama komunikácia, nejde teda o krok, ktorý by menil doterajšie nastavenie,“ napísala Pavlova kancelária na sieti X.
Setkání prezidenta republiky s dalajlámou mělo ryze soukromý charakter. Na prezidentské úrovni mezi ČR a Čínou v současnosti neprobíhá žádná přímá komunikace, nejde tedy o krok, který by měnil dosavadní nastavení.
— Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) August 12, 2025
Čína vníma dalajlámu ako nebezpečného separatistu
Portál Novinky uvádza, že súčasný 14. tibetský dalajláma bol dlhoročným priateľom bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Duchovný vodca v minulosti taktiež niekoľkokrát osobne navštívil Českú republiku, naposledy v roku 2016.
Dalajláma, občianskym menom Tändzin Gjamccho, po krvavom potlačení tibetského povstania 10. marca 1959 opustil Tibet a usadil sa v meste Dharamsála na severe Indie, ktorá mu poskytla útočisko. Dalajlámu nasledovalo asi 80 000 krajanov.
Zatiaľ čo pre Tibeťanov je dalajláma vodcom, symbolom a stelesnením boja za tibetskú autonómiu, pre Peking je nebezpečným separatistom vnášajúcim do Číny nestabilitu.
