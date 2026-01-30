Chytili väzňa, ktorý bol vyše tri týždne na úteku. Polícia to nepovažuje za dlhú dobu

Väzeň, ktorý sa začiatkom januára vzdialil z pracoviska v Hurbanove, sa zo slobody dlho netešil. Polícia ho po niekoľkých dňoch vypátrala a opäť obmedzila na osobnej slobode.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, o úteku 47-ročného väzňa upozornila ešte 8. januára 2026. Muž sa vtedy bez povolenia vzdialil z pracoviska, kde sa nachádzal v rámci výkonu trestu, a následne sa mu podarilo uniknúť.
Pátranie skončilo v doobedných hodinách
Po rozbehnutom pátraní sa policajtom podarilo muža vypátrať v Nitrianskom kraji. V doobedných hodinách bol zadržaný v obci Zemianska Olča kriminálnou políciou z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom z Nitry.
Po zadržaní bol muž eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne. Polícia s ním následne vykonávala ďalšie procesné úkony súvisiace s jeho útekom.
Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že úteky z výkonu trestu nemajú dlhé trvanie. Aj tento prípad podľa nej potvrdzuje, že pred zákonom sa utekať neoplatí a každý pokus o únik sa skôr či neskôr skončí zadržaním.
