Chytili väzňa, ktorý bol vyše tri týždne na úteku. Polícia to nepovažuje za dlhú dobu

Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Nina Malovcová
Útek z väzenia sa mu nevyplatil.

Väzeň, ktorý sa začiatkom januára vzdialil z pracoviska v Hurbanove, sa zo slobody dlho netešil. Polícia ho po niekoľkých dňoch vypátrala a opäť obmedzila na osobnej slobode.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, o úteku 47-ročného väzňa upozornila ešte 8. januára 2026. Muž sa vtedy bez povolenia vzdialil z pracoviska, kde sa nachádzal v rámci výkonu trestu, a následne sa mu podarilo uniknúť.

Pátranie skončilo v doobedných hodinách

Po rozbehnutom pátraní sa policajtom podarilo muža vypátrať v Nitrianskom kraji. V doobedných hodinách bol zadržaný v obci Zemianska Olča kriminálnou políciou z Komárna v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom z Nitry.

Po zadržaní bol muž eskortovaný na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne. Polícia s ním následne vykonávala ďalšie procesné úkony súvisiace s jeho útekom.

Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že úteky z výkonu trestu nemajú dlhé trvanie. Aj tento prípad podľa nej potvrdzuje, že pred zákonom sa utekať neoplatí a každý pokus o únik sa skôr či neskôr skončí zadržaním.

