Premiér Fico reaguje na ukrajinské vyjadrenia. Vojna u našich susedov podľa neho zdeformovala slobodu prejavu

Právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie. Obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.
Vojna na Ukrajine podľa neho zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu. Myslí si, že akýkoľvek iný ako povinný názor je ostro kritizovaný a odsudzovaný, aj keď vychádza z objektívnych informácií.
Odmieta takéto „úmyselné deformácie základných práv“. „Ako predseda vlády zvrchovanej krajiny si právo na slobodu prejavu a iný názor zachovám, aj keď to spôsobuje nervozitu medzi mojimi kolegami v EÚ a v susednej Ukrajine. Aj keď môj suverénny názor na vojenský konflikt na Ukrajine ma stál skoro život,“ poznamenal Fico.
Tvrdí, že ako predseda vlády SR chápe napätie a nervozitu, ktorá musí v týchto dňoch prevládať v politickom vedení Ukrajiny. Nemôže však podľa vlastných slov akceptovať tvrdenie ukrajinského rezortu diplomacie, že sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu“. „Želám si okamžitý spravodlivý mier pre Ukrajinu a zastavenie nezmyselného zabíjania Slovanov,“ zopakoval Fico.
Susedské vzťahy nemôžu byť jednosmerné, myslí si Fico
Slovensko podľa neho patrí medzi krajiny s najintenzívnejšou pomocou pre Ukrajinu. SR zabezpečuje Ukrajine kritické dodávky elektriny a Ukrajina využíva európsku legislatívu, ktorá prikazuje Slovensku poskytnúť svoju infraštruktúru na dodávky zemného plynu na územie Ukrajiny.
Fico pripomína, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zastavil dodávky plynu na Slovensko cez ukrajinské územie, čím Slovensko poškodil. „Susedské vzťahy však nemôžu byť iba jednosmerným cestovným lístkom. Ukrajina očakáva, že vždy jej musí každý vyjsť v ústrety,“ uviedol premiér.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo vyjadrenia Fica, ktorý si podľa neho neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom. Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových analógií) a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“.
