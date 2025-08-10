Premiér Fico reaguje na ukrajinské vyjadrenia. Vojna u našich susedov podľa neho zdeformovala slobodu prejavu

Foto: TASR - Martin Baumann

Jakub Baláž
TASR
Myslí si, že akýkoľvek iný ako povinný názor je ostro kritizovaný a odsudzovaný, aj keď vychádza z objektívnych informácií.

Právo na iný názor vyjadrovaný normálnym spôsobom je základom demokracie. Obmedzovanie tohto práva je začiatkom konca demokracie. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.

Vojna na Ukrajine podľa neho zdeformovala v Európskej únii slobodu prejavu. Myslí si, že akýkoľvek iný ako povinný názor je ostro kritizovaný a odsudzovaný, aj keď vychádza z objektívnych informácií.

Odmieta takéto „úmyselné deformácie základných práv“. „Ako predseda vlády zvrchovanej krajiny si právo na slobodu prejavu a iný názor zachovám, aj keď to spôsobuje nervozitu medzi mojimi kolegami v EÚ a v susednej Ukrajine. Aj keď môj suverénny názor na vojenský konflikt na Ukrajine ma stál skoro život,“ poznamenal Fico.

Tvrdí, že ako predseda vlády SR chápe napätie a nervozitu, ktorá musí v týchto dňoch prevládať v politickom vedení Ukrajiny. Nemôže však podľa vlastných slov akceptovať tvrdenie ukrajinského rezortu diplomacie, že sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu“. „Želám si okamžitý spravodlivý mier pre Ukrajinu a zastavenie nezmyselného zabíjania Slovanov,“ zopakoval Fico.

Susedské vzťahy nemôžu byť jednosmerné, myslí si Fico

Slovensko podľa neho patrí medzi krajiny s najintenzívnejšou pomocou pre Ukrajinu. SR zabezpečuje Ukrajine kritické dodávky elektriny a Ukrajina využíva európsku legislatívu, ktorá prikazuje Slovensku poskytnúť svoju infraštruktúru na dodávky zemného plynu na územie Ukrajiny.

Foto: TASR – Martin Baumann

Fico pripomína, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zastavil dodávky plynu na Slovensko cez ukrajinské územie, čím Slovensko poškodil. „Susedské vzťahy však nemôžu byť iba jednosmerným cestovným lístkom. Ukrajina očakáva, že vždy jej musí každý vyjsť v ústrety,“ uviedol premiér.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo vyjadrenia Fica, ktorý si podľa neho neuvedomuje skutočné dôvody ruskej invázie na Ukrajinu a nebezpečenstvo spolupráce s agresorom. Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových analógií) a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajina kritizuje Fica: Neuvedomuje si skutočné dôvody ruskej invázie, jeho vyjadrenia odporujú duchu dobrého susedstva

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac