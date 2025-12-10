Chlapcovi doniesol čašník rezeň s hranolčekmi zasypaný pukancami: Ľudia sa v komentároch bavia, reštaurácia sa bráni

Neobvyklá detská porcia jedla v stredočeskej reštaurácii vyvolala lavínu reakcií. Obyčajný kurací rezeň s hranolčekmi bol totiž posypaný pukancami. Podnik tvrdí, že nešlo o omyl, ale o zámer, aj keď pripúšťa, že pri servírovaní sa „kreativita trochu vymkla kontrole“.
Kuriózna kombinácia pochádza z reštaurácie v centre Na Fialce. Fotku jedla, ktoré si objednal jeho syn, zverejnil vo facebookovej skupine Máme rádi Říčany Vít Papírník. „Majú písané stripsy s hranolkami a popcornom. Ale toto som nečakal,“ napísal k snímke.
Pukance na rezni vyvolali pobavené komentáre
Chlapec si podľa neho myslel, že pukance budú podávané zvlášť a zje si ich až po rezni. Namiesto toho bol rezeň poliaty kečupom a zasypaný pukancami priamo na tanieri. Fotografia okamžite spustila vlnu pobavených komentárov. „Ešte by som pridal nutellu,“ reagoval jeden z diskutujúcich, iní žartovali o tom, že chýba už len koriander či čedar.
Reštaurácia reagovala a svoj nápad obhajuje. „Úplne úprimne. My by sme im strašne radi naservírovali kuracie prsíčko sous-vide so zeleninovým kuskusom, lenže deti nám to proste nejedia,“ uviedla na facebooku. Podnik tvrdí, že pukance na jedle súviseli s kinom, ktoré sa v tom istom centre nachádza.
Priznáva však aj malý prešľap. „Uznávame, že tá kreativita pri servírovaní sa trochu vymkla kontrole, takže sa polepšíme a nabudúce to radšej naservírujeme zvlášť, nech si to po stole rozsypú samy,“ dodala reštaurácia.
