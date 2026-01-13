Chcú popraviť bývalého prezidenta: Ten spravil osudové rozhodnutie, ktoré ho teraz môže stáť život

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Exprezident je obvinený zo vzbury pre vyhlásenie stanného práva z 3. decembra 2024 a zo zneužitia právomocí.

Juhokórejský špeciálny prokurátor v utorok na súdnom pojednávaní predložil návrh, aby tribunál odvolanému prezidentovi Jun Sok-jolovi uložil trest smrti. Exprezident je obvinený zo vzbury v súvislosti s vyhlásením stanného práva v decembri 2024. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Johnap a Reuters.

Na záverečnom pojednávaní v Soule označil prokurátor Juna za hlavného organizátora vzbury s tým, že jeho cieľom bolo udržať sa pri moci prevzatím kontroly nad súdnou a zákonodarnou mocou. „Ide o vážny zločin, pretože (Jun) zmobilizoval materiálne zdroje, ktoré môžu byť použité iba v záujme národa,“ uviedla prokuratúra. Americká tlačová agentúra AP informuje, že rozsudok sa očakáva vo februári.

Nepochopiteľný krok

Exprezident Jun je obvinený zo vzbury pre vyhlásenie stanného práva z 3. decembra 2024 a zo zneužitia právomocí, keď vyslal vojakov do parlamentu so zámerom zabrániť poslancom zrušiť stanné právo. Parlament však stanné právo predsa len zrušil a Junovi pozastavil výkon prezidentskej funkcie. Ústavný súd následne 4. apríla 2025 potvrdil jeho odvolanie z postu hlavy štátu a Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.

Bývalý prezident je okrem vzbury obvinený aj z marenia výkonu právomocí vyšetrovateľov. Toto obvinenia sa týka udalostí z januára 2025, keď sa po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali.

Jun všetky obvinenia popiera a tvrdí, že v decembri 2024 mal ako prezident právo vyhlásiť stanné právo. Stíhanie označuje za politicky motivované. Reuters konštatuje, že plánovanie vzbury je v Južnej Kórei prísne trestané, pričom zaň hrozí až trest smrti, hoci ho Južná Kórea už desaťročia nevykonala.

