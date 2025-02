Chcú nás zakázať a našiť na nás atentát: Naď zvažuje podanie trestného oznámenia na Kaliňáka

Predseda hnutia Demokrati Jaroslav Naď v rozhovore pre Denník N uviedol, že štát robí všetko preto, aby jeho stranu zakázali. Hovorí, že z polície a SIS dostávajú správy o zadaniach, aby na Demokratov niečo našli.

Naď tiež tvrdí, že štát pripravuje podmienky, aby mohli robiť „divadlo“ a šíriť klamstvá. Spomína napríklad fotografiu, kde sa na proteste v Dolnej Krupej atentátnik Cintula podľa Naďa náhodou postavil vedľa krajského trnavského predsedu Demokratov Mareka Polonca. Ten údajne vtedy Cintulu ani nepoznal, no aj tak by to mohlo byť zámienkou, prečo označiť Demokratov za nebezpečných.

Hovorí tiež, že minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák v relácii STVR o 5 minút 12 uviedol 4 klamlivé tvrdenia. Jedno z nich obsahovalo inforáciu, že Cintula je od Demokratov a pravidelne sa stretávali. Naď avizuje, že na Kaliňáka za to podajú trestné oznámenie.

To, či atentát je teroristickým útokom necháva na súdy, podľa neho by však terorizmus mal mať aj ďalšie aspekty, ktoré by mali byť naplnené, no tie v útoku nevidel.

Naďa a jeho kolegov Štefana Hamrana a Ľubomíra Galka tiež vypočúvali, či ich vyjadrenia počas kampane do Európskeho parlamentu nepovzbudili atentátnika na vykonanie útoku.

Terorizmus?

V prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bol v utorok (25. 2.) na Generálnu prokuratúru (GP) SR doručený návrh na podanie obžaloby na obvineného Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. O ďalšom postupe rozhodne prokurátorka GP SR. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Vo veci vražedného útoku na predsedu vlády SR bol 25. februára 2025 doručený GP SR od vyšetrovateľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK PPZ) návrh na podanie obžaloby na obvineného J. C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku,“ napísal generálny prokurátor.

Žilinka informoval, že o ďalšom procesnom postupe rozhodne prokurátorka oddelenia závažnej kriminality (OZK) GP SR po komplexnom posúdení návrhu vyšetrovateľa na podklade vyšetrovacieho spisu, vecných dôkazov a zabezpečených elektronických dát. Vyšetrovací spis pozostáva z 18 zväzkov s rozsahom 6239 strán.

Obvinený Juraj Cintula premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.