Chcete si natankovať do zásoby? Pozor na prísne limity, za priveľa litrov v garáži hrozí pokuta

Ilustračná foto: Pexels

Dana Kleinová
Ak si plánujete spraviť zásoby, dajte si pozor na to, koľko benzínu si vezmete domov.

Najbližších päť dní bude spoločnosť Slovnaft držať samoreguláciu cien pohonných látok. Ľudí tak bude pravdepodobne lákať natankovať si lacnejší benzín do zásoby, keďže vývoj cien je v súčasnosti nestabilný a len ťažko predvídať, ako sa budú ceny hýbať ďalej.

Nie tak div, že slovenskí vodiči majú obavy. Skôr než si však začnú robiť zásoby, mali by vedieť, že existuje zákon, ktorý obmedzuje, koľko litrov benzínu či nafty môžete mať doma. Navyše určuje aj to, v akej nádobe a kde ho musíte skladovať, informoval portál Užitočná Pravda. Je to z dôvodu predídenia požiaru, a teda bezpečnosti.

Ilustračná foto: SITA/AP

Koľko doma môžete mať?

Niektorí vodiči tankujú plné nádrže, iní si robia zásoby aj na doma. V takom prípade by však mali mať preštudovanú vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 96/2004. Tá upravuje bezpečnostné podmienky pri skladovaní horľavých kvapalín, teda v tomto prípade benzínu a nafty.

Horľavé kvapaliny možno skladovať alebo prenášať napríklad v:

  • sklenených alebo keramických nádobách s objemom najviac 5 litrov,
  • kanistroch určených na palivo,
  • sudoch,
  • cisternových kontajneroch alebo prenosných cisternách,
  • iných špeciálnych nádobách určených na skladovanie horľavín.

Čo sa týka množstva, ktoré môžete v garáži skladovať, limit závisí od typu vozidla aj od toho, či ide o samostatnú garáž alebo garáž v bytovom dome. V prípade porušenia týchto predpisov môžete na mieste dostať blokovú pokutu vo výške 100 eur a pri správnom konaní alebo závažnom porušení sa môže táto suma vyšplhať na 165 eur.

Najväčší objem benzínu či nafty, ktorý môžete doma skladovať, je vo väčšine prípadov 80 litrov. Netýka sa to však všetkých. Presnejšie údaje, ktorými sa musíte riadiť, sú:

Samostatná garáž (požiarny úsek jednotlivej garáže):

  • 40 litrov / pre motocykel a osobný automobil
  • 80 litrov / autobus, nákladné vozidlo, traktor alebo pracovný stroj

Radová alebo hromadná garáž (napríklad v bytovom dome):

  • 20 litrov / pre motocykel a osobný automobil
  • 60 litrov / pre autobus, nákladné vozidlo, traktor alebo pracovný stroj

Ďalšie horľavé kvapaliny (napr. oleje) na jednom parkovacom mieste:

  • 10 litrov / pre motocykel a osobné auto
  • 20 litrov / pre nákladné vozidlo alebo autobus
  • 80 litrov / pre traktor alebo pracovný stroj
