Pellegrini o drahom benzíne: Vláda má situáciu pod kontrolou, robí všetko preto, aby rast cien zbrzdila

V tejto chvíli robí vláda všetky kroky, nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne, aby čo najviac zbrzdila potenciálny rast cien pohonných látok, alebo aby ich rast na Slovensku bol menej výrazný ako v okolitých krajinách. Situáciu má kabinet na najbližšie dni plne pod kontrolou. Po absolvovaní stredajšieho rokovania vlády to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini s tým, že v prípade potreby je pripravený pomôcť. Zároveň kritizoval opozíciu, od ktorej očakáva konštruktívny prístup, nie zneužívanie situácie.
„Som veľmi rád, že vláda sa zatiaľ snaží využiť všetky technické nástroje na stabilizáciu a zastavenie extrémneho rastu pohonných hmôt na Slovensku a nepristupuje okamžite k populistickému použitiu značných objemov finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu,“ zhodnotil Pellegrini. Kabinet podľa neho v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft nachádza spoločnú reč a obe strany sa snažia nájsť riešenie, aby Slovensko nebolo výrazne postihnuté rastom cien pohonných látok.
Prvýkrát vojnový konflikt spôsobil problém
Hlava štátu poukázala na nepredvídateľný vývoj vojnových konfliktov, ktoré majú významný vplyv na energetickú bezpečnosť Slovenska aj celej Európy. „Prvýkrát nám začal spôsobovať vážny problém v oblasti našej energetickej bezpečnosti vojnový konflikt na východnej hranici. A teraz sme svedkami ďalšieho vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý začína mať vážne dosahy na energetickú bezpečnosť a situáciu v regióne,“ upozornil Pellegrini.
Pripomenul, že Slovensko má v otázke dovozu ruskej ropy osobitné postavenie, ktoré vyplýva z rozhodnutí na úrovni Európskej únie (EÚ). „Zastavenie dodávok ropy prichádza napriek tomu, že Slovenská republika má oficiálnu výnimku EÚ. Je to oficiálne potvrdené európskymi orgánmi, že SR môže vzhľadom na svoje špecifiká túto ropu dovážať až do roku 2027,“ zdôraznil prezident a poukázal na potrebu rešpektovania dohôd a záväzkov zo strany všetkých zainteresovaných strán vrátane Ukrajiny, ktorá je tranzitnou krajinou pre dodávky ropy.
Pellegrini zároveň upozornil na potrebu vecnej a konštruktívnej politickej diskusie v otázkach energetickej bezpečnosti. „Ak sledujem úroveň politickej debaty vo vzťahu k tak strategickým veciam, ako je energetická bezpečnosť alebo bezpečnosť občanov SR, očakával by som aj zo strany opozície konštruktívny prístup a snahu hľadať spoločné riešenia,“ zdôraznil. Energetická bezpečnosť podľa prezidenta patrí medzi strategické témy, ktoré by nemali byť predmetom politických sporov. Predstavitelia relevantných politických strán by si tak mali dokázať sadnúť „za jeden stôl“ a hľadať v tejto oblasti čisto odborné riešenia.
