Chcete sa vyhnúť vojenskej službe? Dajte si jointa! Politická strana prišla s bizarnou radou pre ľudí

Ilustračná foto: TASR/DPA/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Nemecký politik prišiel s bizarnou radou pre mladých ľudí.

Mladí muži, ktorí sa chcú vyhnúť plánovanej novej vojenskej službe v Nemecku, by si mali pred odvodom zapáliť joint marihuany, povedal vo štvrtok podpredseda strany Ľavica Jan van Aken. TASR o to píše podľa agentúry DPA.

Van Aken pre spravodajský web t-online uviedol, že strana Ľavica pripravuje sprievodcu o tom, „ako sa najlepšie vyhnúť vojenskej službe“. Strana má „veľa pozitívnych skúseností“, o ktoré sa môže podeliť s „mladými ľuďmi, ktorí jednoducho nechcú byť nútení nosiť uniformu“.

Nová vojenská služba

Koalícia kancelára Friedricha Merza minulý týždeň dosiahla dohodu o novom programe dobrovoľnej vojenskej služby pre mladých mužov na posilnenie nemeckých ozbrojených síl – Bundeswehru.

Návrh musí ešte schváliť parlament a podľa neho by sa na mladých mužov narodených v roku 2008 a neskôr vzťahovala odvodová povinnosť pre vojenskú službu. Pôjde o spočiatku dobrovoľný program, ale poslanci by mohli zaviesť povinné odvody, ak sa neprihlási dostatok dobrovoľníkov.

„Napríklad sa hovorí, že vyfajčenie väčšieho množstva marihuany pred lekárskou prehliadkou by mohlo pomôcť k vyhláseniu za neschopného služby,“ povedal. Rekreačné užívanie marihuany a obmedzené domáce pestovanie tejto rastliny sú v Nemecku legálne od apríla 2024.

