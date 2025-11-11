Chcel rekord, má starosti: Najdlhšie meno sveta patrí mužovi z Nového Zélandu, namiesto uznania rieši problémy na úradoch

Meno človeka je často základnou súčasťou jeho identity, ale Novozélanďan Laurence Watkins sa rozhodol, že to skúsi poňať ako rekordman.
Ako referuje web denníka AS, tohto muža oficiálne uznali za majiteľa najdlhšieho mena na svete. Skladá sa z 2 251 stredných mien, pričom len ich napísanie Watkinsovi trvá viac ako hodinu.
Počas svadby vyslovoval meno 20 minút
Watkins si v roku 1990 legálne zmenil meno a k pôvodnému menu pridal všetky svoje stredné mená. Vďaka tomu sa dostal do Guinnessových svetových rekordov s celkovou dĺžkou 2 253 slov.
This is Laurence Watkins from New Zealand.
Well, it used to be, until he changed his name via Deed Poll in 1990.
His official name now includes 2,253 words and he now holds the record for the longest personal name. pic.twitter.com/ZiaOoe2OLr
— Guinness World Records (@GWR) October 7, 2025
Táto zmena mu však spôsobila aj množstvo problémov, najmä pri riešení administratívnych a právnych postupov. Počas jeho vlastnej svadby trvalo oddávajúcemu viac ako dvadsať minút, kým vyslovil jeho celé meno.
Pas potrebuje dodatočný dokument
Podobne mu nahrávanie oficiálneho videa pre Guinnessove svetové rekordy trvalo viac ako hodinu. Hoci údajne nemá problémy so svojím digitálnym pasom, jeho fyzický pas vyžaduje dodatočný dokument na overenie.
Napriek ťažkostiam mu žiadny orgán nemohol zabrániť vo vykonaní zmeny, pretože v tom čase neexistovali žiadne zákonné obmedzenia. Jeho prípad však viedol k reforme novozélandských pravidiel pre matriku obyvateľov, ktoré následne zakázali, aby mená presiahli 70 znakov.
Nahlásiť chybu v článku