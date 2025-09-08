Charlie Sheen po rokoch šokuje úprimnou spoveďou: Mal sex s mužmi, platil, aby neodhalili, že trpí HIV

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Milovaný herec si povedal dosť a rozhodol sa svoje hriechy z minulosti odčiniť.

Charlie Sheen bol kedysi na vrchole a kraľoval svetu sitkomu ako najlepšie zarábajúci herec z fachu vďaka účinkovaniu v seriáli Dva a pol chlapa. Mnohí diváci sa aj po rokoch k nemu pravidelne vracajú, pretože dokáže vyčarovať úsmev na tvári. V súkromní však prežíval krušné chvíle, až napokon po sérii osobných škandálov a po nezhodách s producentom sitkom opustil. Po dlhých rokoch sa rozhodol svetu vyrozprávať svoj životný príbeh a spoznať ho budete môcť už v nasledujúcich dňoch. 

Hviezda sitkomu len pred niekoľkými dňami oslávila 60 rokov. Ikonický seriál Dva a pol chlapa, ktorý nám v spojitosti s ním utkvel v pamäti najviac, odpremiéroval svoju prvú sériu v roku 2003. Sheen bol jeho súčasťou až do roku 2011 a v nasledujúcich sériách ho nahradil Ashton Kutcher. Fanúšikovia, ktorí postavu Charlieho Harpera milovali, dali sitkomu túto zmenu pocítiť a odzrkadlila sa v podobe nižších hodnotení.

Sheen prichádza s úprimnou spoveďou, už nechce nič tajiť

Odvtedy ubehlo veľa času a herec sa rozhodol vyjsť so svojím súkromím na povrch. Keď si myslíte, že viete, aké boje v súkromí zvádzal, pretože jeho mnohé kauzy boli búrlivo medializované, zostanete v poriadnom šoku. Už 9. septembra vydáva svoje memoáre s názvom The Book of Sheen a o deň neskôr vychádza na Netflixe dokument s názvom Alias Charlie Sheen (Aka Charlie Sheen), ktoré odtajnia napríklad jeho sexuálne skúsenosti s mužským pohlavím, avizoval vopred v rozhovore pre magazín People.

Dvojdielny dokument sľubuje, že Charlie Sheen v ňom otvorene prehovorí o svojom vzostupe v Hollywoode, o páde plnom škandálov a o svojej cesta za uzdravením. Pravda je totiž taká, že herec abstinuje už osem rokov.

Pomer s mužmi, aj vydieranie

Herec priznal, že sa už nechce skrývať pred svojou minulosťou, preto sa rozhodol prvýkrát verejne prehovoriť aj o svojich sexuálnych skúsenostiach s mužmi. Zdôveril sa, že je to pre neho mimoriadne oslobodzujúce.

Všetko to začalo v dobe, keď užíval krak. Opísal, že to bola aj zábava, no v týchto časoch sa nakazil HIV. Chcel to utajiť, avšak Sheenove návštevy u neho objavili lieky, ktoré užíval, odfotografovali ich a vyhrážali sa mu odhalením pravdy, ak im nezaplatí. Najprv na túto hru skočil, no v roku 2015 vyšiel s pravdou o chorobe von.

Otvorene hovorí, že sa nechce stavať do roly obete, práve preto sa posledné roky snaží odčiniť svoje skutky, ktorými niekomu ublížil. Po rozvodoch si dal prestávku aj od vzťahov a úprimne priznáva, že si potreboval vybudovať miesto, kde bude sám, no nie osamelý. Na lásku však nezanevrel a zostáva jej otvorený.

