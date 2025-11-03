V radoch ruských jednotiek sa podľa rôznych správ čoraz viac objavujú prípady sabotáží a odmietania nasadenia ešte pred odchodom na front. Aktivisti a anonymné skupiny tvrdia, že ide o rastúci jav, ktorým vojaci podľa nich bránia nasadeniu do riskantných, až samovražedných misií.
Najnovšie sa objavilo vyhlásenie od skupiny používajúcej názov “ATESH“, podľa ktorého členovia motostreleckej brigády na okupovaných územiach údajne úmyselne zničili jeden vojenský nákladný automobil, aby zabránili jeho nasadeniu pri plánovaných útokoch v okolí Pokrovska. Informoval Kyiv Post.
Podľa tvrdenia skupiny bol kamión spálený po tom, ako sa dozvedeli, že mal byť poslaný do údajne samovražedných útokov. Skupina uviedla, že takýmto činom dokázali zastaviť nasadenie jednotky a ochrániť životy príslušníkov.
Partizáni zároveň vyzvali ďalších ruských vojakov, aby konali rovnako a chránili si život pred nezmyselným nasadením.
Kritika velenia a výzva k sabotáži
Vyhlásenie zároveň kritizuje velenie za to, že posiela vojakov na „pravdepodobnú smrť“ bez primeraného odpočinku či evakuácie. Zverejnené stanovisko apeluje na ďalších príslušníkov armády, aby podobným spôsobom odmietali nasadenie.
Podľa skupiny sú sabotáže účinný prostriedok, ako sa vyhnúť riskantným misiám.
