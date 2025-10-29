Zelenskyj má dobré správy z mesta Pokrovsk: Zajali viac ako 2200 ruských vojakov, Putin ho chce dobyť do polovice novembra

Počas uplynulého pol roka sa ukrajinským silám podarilo zadržať približne 2200 ruských vojakov. Úspech pripísal prezident Volodymyr Zelenskyj tzv. Dobropilskej operácii, o ktorej hovoril počas stretnutia s novinármi 27. októbra.
„Nevieme, čo by Rusi urobili, keby sme nevykonali operáciu Dobropillja. Naša armáda vďaka tomu pri mestách Dobropillja a Pokrovsk zlikvidovala veľa ich vojakov. 2 200 z nich bolo zajatých. Predstavte si, koľko toho stratili. Putin potreboval Dobropillju,“ vyhlásil Zelenskyj podľa portálu Unian a dodal, že počas bojov utrpeli ruské jednotky výrazné straty.
Mesto Dobropillja sa nachádza približne 27 kilometrov severne od strategického mesta Pokrovsk, ktoré sa stalo epicentrom bojov na východe Ukrajiny.
Boje na východe pokračujú
Podľa Zelenského je dnes Pokrovsk v Doneckej oblasti hlavnou cieľovou zónou ruskej armády. Zelenskyj uviedol, že do mesta preniklo približne 200 okupantov, ktorí sa rozptýlili na viacerých miestach.
Pred vojnou žilo v Pokrovsku podľa českej CNN viac než 60-tisíc ľudí a v Myrnohrade približne 45-tisíc. Dnes sa v týchto rozbombardovaných mestách pohybuje už len zlomok pôvodných obyvateľov. Sociálne siete pravidelne prinášajú nové zábery, ktoré dokumentujú súčasný stav oboch miest.
„Pokrovsk zostáva pre Rusov prioritou. Pripravovali sa ho dobyť už pred rokom,“ dodal ukrajinský prezident. Zároveň spomenul, že ruskí predstavitelia kedysi ukazovali Spojeným štátom mapu, na ktorej bol Pokrovsk už označený ako okupované územie, a tvrdili, že ovládajú 90 % východnej časti Ukrajiny.
Putin vraj nariadil dobytie Pokrovska do polovice novembra
Podľa ukrajinských aj západných zdrojov mal ruský prezident Vladimir Putin vydať svojim ozbrojeným silám príkaz, aby do polovice novembra 2025 toto mesto ovládli. Informoval o tom Inštitút pre štúdium vojny(ISW).
Hoci sa táto informácia pôvodne objavila v článku Financial Times, ktorý bol neskôr stiahnutý, ukrajinské médiá ju následne šírili ďalej.
Ak by sa tieto správy potvrdili, išlo by o ďalší z Putinových príkazov, ktorého naplnenie je podľa analytikov prakticky nemožné. Ruské jednotky totiž už viackrát nedokázali splniť prezidentom stanovené termíny na dobytie konkrétnych území.
Napríklad v roku 2022 mal Kremeľ za cieľ úplne ovládnuť Doneckú a Luhanskú oblasť do septembra, no tento plán sa nenaplnil.
