Mimoriadne: V Istanbule sa strieľalo pri izraelskom konzuláte, hlásia obete

Nina Malovcová
Útok na Irán
Na mieste zasahovali špeciálne policajné jednotky.

Najmenej traja ľudia prišli o život po prestrelke, ku ktorej došlo priamo pred budovou izraelského konzulátu v tureckom Istanbule. Incident sa odohral v utorok a na mieste zasahovali špeciálne policajné jednotky.

Ako informuje agentúra Reuters, dvaja útočníci boli počas zásahu zabití a jeden utrpel vážne zranenia. Prestrelka vypukla medzi políciou a ozbrojenými páchateľmi priamo pred budovou konzulátu.

Útočník strieľal niekoľko minút

Podľa záberov agentúry Reuters sa jeden z útočníkov pohyboval medzi zaparkovanými policajnými a bezpečnostnými autobusmi a niekoľko minút strieľal z automatickej pušky aj ručnej zbrane. Na blízkych uliciach a trávnatých plochách ležali telá obetí.

Prestrelka trvala najmenej 10 minút, počas ktorých policajti tasili zbrane a snažili sa nájsť úkryt. Zasahujúce jednotky mali situáciu postupne dostať pod kontrolu. Počas prestrelky však utrpeli dvaja policajti ľahké zranenia. Totožnosť teroristov bola zistená.

