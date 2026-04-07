Mimoriadne: V Istanbule sa strieľalo pri izraelskom konzuláte, hlásia obete

Najmenej traja ľudia prišli o život po prestrelke, ku ktorej došlo priamo pred budovou izraelského konzulátu v tureckom Istanbule. Incident sa odohral v utorok a na mieste zasahovali špeciálne policajné jednotky.
Ako informuje agentúra Reuters, dvaja útočníci boli počas zásahu zabití a jeden utrpel vážne zranenia. Prestrelka vypukla medzi políciou a ozbrojenými páchateľmi priamo pred budovou konzulátu.
Útočník strieľal niekoľko minút
Podľa záberov agentúry Reuters sa jeden z útočníkov pohyboval medzi zaparkovanými policajnými a bezpečnostnými autobusmi a niekoľko minút strieľal z automatickej pušky aj ručnej zbrane. Na blízkych uliciach a trávnatých plochách ležali telá obetí.
Prestrelka trvala najmenej 10 minút, počas ktorých policajti tasili zbrane a snažili sa nájsť úkryt. Zasahujúce jednotky mali situáciu postupne dostať pod kontrolu. Počas prestrelky však utrpeli dvaja policajti ľahké zranenia. Totožnosť teroristov bola zistená.
Nahlásiť chybu v článku