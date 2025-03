Český minister kritizuje Slovensko: Dôvodom sú prevozy mŕtvych zvierat v kamiónoch, ktoré neboli dostatočne zabezpečené

Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný vo štvrtok kritizoval prevozy zvierat utratených pre slintačku a krívačku na Slovensku v nedostatočne izolovaných vozidlách.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Slovenského ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča podľa svojich slov telefonicky vyzval, aby k podobným udalostiam nedochádzalo. Povedal to po zasadnutí Ústrednej nákazovej komisie, ktorá rozhodla o ďalších opatreniach v ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ohrozujeme aj českých chovateľov

„Zodpovedný prístup všetkých v ČR sa líši od niektorých vecí, ktoré vidíme u našich susedov, kde napríklad pri prevozoch nie je všetko tak, ako by malo byť. Bohužiaľ, nie je to ohrozenie len pre slovenských chovateľov, ale aj pre nás,“ povedal Výborný s tým, že túto výhradu v stredu tlmočil aj slovenskému ministrovi Richardovi Takáčovi, s ktorým telefonoval.

„Požiadal som ho, aby k podobným udalostiam, ktorých sme boli svedkami v uplynulých dňoch – to znamená prevozy utratených zvierat bez dostatočného zavákuovania prevážajúcich vozidiel –, aby k tomu skutočne nedochádzalo. Pretože už len to, že sa to vozidlo takto pohybuje relatívne blízko štátnej hranice, vnímame ako ohrozenie,“ zdôraznil český minister.

V Česku sú pripravení na najhoršie

V stredu sa objavili videá, ako niektoré nákladné autá prevážajú utratené zvieratá do žilinskej kafilérie s pootvoreným kontajnerom. Minister Richard Takáč na to reagoval, že autá vyrážajú s uzatvorenými kontajnermi a zrejme došlo k technickej chybe počas jazdy. Česko je podľa Výborného pripravené aj na variant, že by sa nákaza rozšírila aj tam. Dodal, že ich výhodou je, že majú k dispozícii šesť asanačných zariadení s mnohonásobne vyššou kapacitou než na Slovensku, kde je podľa jeho slov len jedno.

Vzhľadom na to, že najnovšie ohnisko sa nachádza v blízkosti rakúskych hraníc, kontroly nákladných áut sa od polnoci rozšíria aj na dva priechody ČR s Rakúskom, a to Hatě a Mikulov. Bude tiež platiť zákaz dovozu zvierat vnímavých na SLAK z Dolného Rakúska a Burgenlandu. Ďalším opatrením chcú uzavrieť vstup verejnosti do zverníc v krajoch, ktoré susedia so SR. Tí, ktorí do zverníc majú prístup, budú povinní použiť dezinfekčné rohože.