Farmári sa boja: Uhynuté zvieratá prevážajú cez celé Slovensko, uniklo aj video neuzavretého kontajnera

Slovenskí farmári a chovatelia zvierat sa nachádzajú v ťažkej situácii, keďže jediná kafiléria na likvidáciu uhynutého a usmrteného dobytka sa nachádza v Žiline. To znamená, že zvieratá z oblastí zasiahnutých nákazou, ako je slintačka a krívačka, musia prechádzať cez celé Slovensko, aby sa dostali na miesto likvidácie

Ako informovali Topky, majiteľ farmy Madonan z Kľačian otvorene vyjadril svoje znepokojenie. Pýtal sa, prečo sa infikované zvieratá prevážajú cez celé Slovensko, ak je nákaza tak nákazlivá a šíri sa vzduchom až do vzdialenosti 30 kilometrov. „Všetci farmári sa to pýtajú. Nechápeme, prečo sa to robí, keď je to také nebezpečné,“ hovoril vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Uviedol, že na svojej farme neustále vykonávajú dezinfekciu, aby sa vyhli nákaze, ale aj napriek tomu sú stále vystavení riziku.

Problém s neuzavretými kontajnermi

Podľa predstaviteľov Veterinárnej asanačnej spoločnosti (kafilérie) je prevoz uhynutých zvierat uskutočňovaný v nepriepustných celonerezových kontajneroch, ktoré majú minimalizovať riziko šírenia nákazy. Kontajnery sú sprevádzané policajnou eskortou a prechádzajú dezinfekčným brodom. „Celý proces je navrhnutý tak, aby sa riziko šírenia nákazy čo najviac obmedzilo,“ vysvetlila konateľka spoločnosti Alexandra Orčíková.

Napriek tomu však europoslanec Michal Wiezik zverejnil na sociálnych sieťach video, ktoré zobrazuje kontajner s uhynutými zvieratami, ktorý nie je hermeticky uzavretý. Wiezik varuje, že týmto spôsobom sa môže nákaza šíriť vzduchom.

„Vírus slintačky a krívačky sa šíri aj vzduchom. Tento spôsob prepravy je neakceptovateľný,“ komentuje Wiezik. Zároveň apeluje na kompetentné orgány, aby okamžite zhodnotili riziká spojené s prepravou uhynutých zvierat a hľadali efektívnejšie spôsoby likvidácie kadaverov priamo v zasiahnutých oblastiach. „Riziká sú obrovské a je neprípustné ich podceňovať,“ upozorňuje europoslanec.