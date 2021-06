Česko zmení podmienky pri vstupe do krajiny. Týkať sa budú už zaočkovaných Slovákov

Do Česka budú môcť bez testov na nový koronavírus či povinnej karantény cestovať aj ľudia, ktorí sa na Slovensku, v Maďarsku či Srbsku nechali zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V alebo čínskou očkovacou látkou Sinopharm. Pre český Deník N to v pondelok potvrdil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Ešte pred týždňom pritom Vojtěch trval na tom, že Česko sa otvorí len pre osoby zaočkované vakcínami schválenými Európskou agentúrou pre lieky (EMA).

Vláda ČR minulý týždeň oznámila, že sa do Česka sa budú môcť postupne vrátiť turisti. Od pondelka 21. júna môžu po preukázaní sa testom, prípadne dokladom o prekonaní covidu, do Česka pricestovať občania členských krajín Európskej únie a Srbska, s ktorým má ČR uzavretú bilaterálnu dohodu.

NCZI hlási pri certifikátoch aj problémy

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo do pondelka viac ako 471 000 certifikátov o očkovaní proti novému koronavírusu. Pre TASR to povedala hovorkyňa národného centra Veronika Bauch. Poukázala na to, že informácie o očkovaní prichádzajú do NCZI z vyše 20 nemocničných informačných systémov, preto je spektrum dátových chýb široké a oprava dát viackolová.

“Najčastejším problémom býva nesúlad v priezvisku, chýbajúce telefónne číslo či nesprávny formát telefónneho čísla, teda chyby vo vyplnených výkazoch, cez ktoré sa overujú žiadatelia o certifikát. Aj napriek tomu, že má očkovaný v systéme čakárne dáta korektné, chyba mohla nastať práve pri zadávaní dát na strane vakcinačného centra či neskôr v nemocničnom informačnom systéme,” povedala.

Zopakovala, že cieľom certifikátov je, aby boli nositeľmi pravdy. Z tohto dôvodu je korekcia dodaných dát a ich vzájomné zosúladenie prioritou. “Kolegovia z NCZI v spolupráci s vakcinačnými centrami tieto dáta spoločne priebežne kontrolujú a opravujú,” dodala.