Ceny potravín v okolitých krajinách sú nižšie, ušetríte na týchto položkách. Nekupujte tam však tieto veci, sú drahšie

Slovákom sa na predvianočné nákupy oplatí vycestovať do okolitých krajín, a to najmä za nákupom potravín. Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank.

„Vzhľadom na dodatočné náklady na dopravu dáva nákupná turistika zmysel najmä v geograficky blízkych krajinách. V okolitých krajinách sa Slovákom oplatí nakupovať predovšetkým potraviny. Tie sú v priemere nepatrne vyššie len v Rakúsku. Naopak, v Poľsku, aj vďaka nižšej DPH, sú nižšie až takmer o štvrtinu. Drahšie v Rakúsku je najmä pečivo (o 6 %), mäso (o 29 %) a ryby (o 16 %),“ spresnil.

Cenovky ostatných potravinových položiek podľa Koršňáka sú aj v Rakúsku v priemere nižšie ako na Slovensku, najvýraznejšie, až o 16 %, u mlieka a vajec. Za mliekom, mliečnymi výrobkami a vajcami sa podľa neho naopak neoplatí vycestovať do Maďarska, kde je ich cena v priemere dokonca nepatrne vyššia ako na Slovensku.

Priblížil, že ceny nealkoholických nápojov sú nižšie vo všetkých okolitých krajinách, najmenej o takmer 7 % v Maďarsku, najviac o 16 % opäť v Poľsku.

Pozor na nákupy vianočných darčekov

Už menej sa podľa Koršňáka Slovákom oplatí vycestovať do blízkeho zahraničia za nákupmi vianočných darčekov. Tradičné vianočné tovary ako oblečenie, obuv, spotrebná elektronika, či domáce spotrebiče sú často v okolitých krajinách drahšie ako na Slovensku, vo viacerých prípadoch aj výrazne.

Poznamenal, že lacnejšie Slováci v priemere nakúpia len odevy v Maďarsku (o 12 %) a Poľsku (o 2 %), či obuv v Maďarsku (o 7 %). Naopak, za odevy (22 %), obuv (18 %), elektroniku (10 %), či domáce spotrebiče (11 %) si priplatia najmä v Česku. Výrazne drahšie (o približne desatinu) sú však aj obuv a domáce spotrebiče v Rakúsku, či domáce spotrebiče v Maďarsku.

Upozornil, že v porovnaní s minuloročnou predvianočnou sezónou pre Slovákov pomerne výrazne zdraželi nákupy predovšetkým v Maďarsku a Poľsku – o približne 7 až 8 %, najmä v dôsledku silnejšieho forintu a zlotého ako v závere minulého roka.

„V priemere sú ceny tovarov v krajinách EÚ o 8 % vyššie ako na Slovensku, ceny potravín (vrátane nealkoholických nápojov) sú už ale, naopak, na Slovensku o 5 % vyššie ako v priemere v krajinách EÚ. Vyššie ceny potravín ako na Slovensku nájdeme len v 12 krajinách EÚ, s výnimkou Estónska výlučne z regiónu západnej Európy. Naopak, najlacnejšie potraviny v Európe nájdeme v Turecku a Macedónsku, z krajín EÚ v Rumunsku (o 32 % nižšie ako na Slovensku) a v susednom Poľsku (23 %),“ dodal Koršňák.