Tento rýchly test vám ukáže, či ste pripravení na šoférovanie v zime: Zodpovedajte na 9 otázok a zistite to

Niektorí sa z prvej poriadnej snehovej nádielky tešia, iní hromžia a nie sú nadšení. Sneh neraz komplikuje život najmä šoférom. Ideálne je preto poriadne sa na dlhé zimné mesiace pripraviť.

Máte v aute základnú zimnú výbavu?

Je dobré mať auto riadne upratané a nenosiť v ňom zbytočnosti, ktoré nepotrebujete, informuje Mail Online. Naopak, mali by ste v ňom mať 14 základných vecí, ktoré vám v chladných mesiacoch môžu pomôcť. Chýbať by nemali: škrabka na ľad a odmrazovač, zásoby nemrznúcej zmesi, baterka, lekárnička, teplé oblečenie, náhradná obuv (ideálne topánky), deka, nejaké zásoby jedla a pitia, reflexná bunda/vesta, reflexný trojuholník, nabíjačka na telefón, mapa, prázdny kanister na palivo, štartovacie káble, ťažné lano, lopata.

Je batéria vášho vozidla v dobrom stave?

Jednou z najčastejších príčin porúch vozidiel v mesiacoch december až február je práve batéria. Dôvodom je väčšie zaťaženie batérie kvôli kúreniu, odhmlievaniu okien, vyhrievaniu sedadiel a v mnohých autách aj kvôli vyhrievaniu volantu. Obvykle je životnosť autobatérie tri až päť rokov v závislosti od toho, ako často jazdíte. Ak je vaša batéria staršia a zdá sa, že pri studených štartoch sa namáha, možno je čas na jej výmenu.

V akom stave sú vaše pneumatiky?

Pneumatiky sú druhým najčastejším dôvodom poruchy v tomto ročnom období. Majú totiž čo robiť, aby sa vyrovnali so zradnými podmienkami. Preto je dôležité zabezpečiť, aby boli v čo najlepšom stave. Je nevyhnutné, aby ste si všimli akékoľvek poškodenie – klince alebo cudzie predmety zapichnuté v pneumatikách -, alebo akékoľvek trhliny, praskliny alebo vypukliny na gume. Uistite sa tiež, že tlak v pneumatikách je správny.

Ako sú na tom stierače?

Jednou z často prehliadaných súčastí auta sú stierače, ktoré sa časom opotrebujú. Často môžu vyschnúť, popraskať, alebo sa rozštiepiť, čo bráni ich optimálnemu výkonu. Preto je najlepšie uistiť sa, že účinne a nehlučne vyčistia celé sklo.

Skontrolovali ste, či máte dosť nemrznúcej zmesi?

Kontrola hladiny nemrznúcej zmesi je v zimných mesiacoch kľúčová. Ideálne je zaobstarať si ju ešte pred začiatkom zimnej sezóny, kedy je o niečo lacnejšia.

Fungujú vám správne všetky svetlá?

Ak idete do kancelárie, odvážate deti do školy, alebo idete na konci dňa do potravín, je takmer isté, že v tomto ročnom období budete musieť použiť svetlá. Preto je veľmi dôležité skontrolovať ich funkčnosť. Najskôr vykonajte kompletnú obhliadku, aby ste sa uistili, že všetky svetlá vrátane výstražných, smerových a hmlových fungujú tak, ako majú. Počas nasledujúcich mesiacov dbajte na časté čistenie. Soľ a nečistoty sa môžu rýchlo usadiť a znížiť účinnosť svetiel. Ideálne je mať so sebou pre istotu aj náhradnú sadu žiaroviek.

Máte cez okno ničím nerušený výhľad na cestu?

Skôr ako vyrazíte, uistite sa, že máte úplne voľné zorné pole. Znamená to, že čelné sklo, okná a všetky zrkadlá musia byť zbavené námrazy a zahmlenia. Hoci to môže znieť ako zdravý rozum, bolo zaznamenaných veľa prípadov, keď to vodiči nedodržali.

Viete, v akom stave je cesta, na ktorú sa chystáte vyraziť?

Ak je počasie obzvlášť nepriaznivé, vždy si napríklad pomocou Google Maps overte, či na vašej trase nie sú nejaké prekážky. Rátajte s tým, že cesta bude trvať dlhšie ako zvyčajne a doprajte si dostatok času.

Prispôsobujete dostatočne šoférovanie podmienkam?

Najmä na zasnežených cestách si dávajte obzvlášť pozor napríklad na to, aby medzi vami a autom pred vami ostal dostatok priestoru. Dávajte pozor na vyjazdené stopy po kolesách v snehu, ktoré zanechali iné vozidlá. Môžu byť ešte šmykľavejšie ako jazda na čerstvom snehu. Ak dostanete šmyk, nepanikárte, nedupte prudko na brzdu a nepúšťajte volant z rúk.