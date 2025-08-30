Ceny pôjdu nahor: V tomto regióne si Slováci za autobusovú dopravu priplatia už od 1. septembra

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Petra Sušaninová
TASR
Cestovanie bude od pondelka drahšie.

Od pondelka 1. septembra vstúpia do platnosti nové ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave v Prešovskom a Košickom kraji. Zvýši sa cena jednorazových lístkov, avšak cestujúci výraznejšie ušetria pri nákupe predplatných lístkov. Uviedla to hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že sa to týka mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných lístkov. Podotkla, že väčšina predplatných lístkov bude lacnejšia než v súčasnosti.

Takto sa to oplatí najviac

„Čím dlhšia je časová platnosť lístka, tým je jeho cena výhodnejšia. Náklady na 30-dňový lístok sa cestujúcemu vrátia, pokiaľ cestuje obojsmerne viac ako 13 dní v mesiaci. Cenová návratnosť pri 90-dňovom sa prejaví už pri cestovaní aspoň 11 dní obojsmerne každý mesiac. Pri polročnom lístku postačí na rentabilitu nákladov cestovanie priemerne deväť dní a pri ročnom je to minimálne osem dní, a to pri cestovaní obojsmerne každý mesiac,“ vysvetlila Daša Jeleňová.

Predplatné lístky umožňujú neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón a zaručujú cestovanie bez potreby každodenného platenia. Ich platnosť nie je nijako viazaná na kalendárne mesiace, rozhodujúci je výhradne počet dní platnosti.

Ilustračná foto: TASR – Veronika Mihaliková

Pre toto je zdražovanie nevyhnutné

Hlavným dôvodom úpravy cestovného je podľa hovorkyne eliminácia následkov zvýšenia DPH, zavedenia transakčnej dane pre dopravcov a zvýšenia mýta. To musia platiť autobusy poskytujúce služby regionálnej dopravy vo verejnom záujme nielen na rýchlostných cestách a diaľniciach, ale aj na cestách prvej triedy. „Uvedené vplyvy v plnom rozsahu uhrádzajú zo svojich rozpočtov samosprávne kraje,“ zdôraznila Jeleňová.

Cena základného jednorazového cestovného z dopravnej karty sa tak od septembra zvýši o 20 centov, pričom pre zvýšenú DPH to do systému verejnej dopravy prinesie len 15 centov. Približne polovica cestujúcich využíva zľavnené cestovné, ktoré kompenzujú výhradne rozpočty Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Ich cena pri platbe z dopravnej karty sa zvýši o desať centov, pričom ceny väčšiny predplatných cestovných lístkov dokážu úplne eliminovať uvedený nárast.

