Centrum pre liečbu drogových závislostí sa nedohodlo so VšZP, zdravotná starostlivosť pre poistencov je v ohrození

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) už nebude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre pacientov poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP).

Informovalo o tom vedenie CPLDZ s tým, že aj napriek iniciatíve centra datovanej od 19. marca 2024 vedenie VšZP až do 24. júna 2025 na písomné návrhy na aktualizáciu platnej zmluvy na rok 2025 nereagovalo.

„Iba týždeň pred vypršaním zmluvy 30. júna 2025 poslalo protinávrh na zvýšenie ceny za jeden ošetrovací deň o 1,50 eura, čo absolútne nepokrýva oprávnené náklady CPLDZ,“ informovalo centrum. Aj napriek apelu zo strany CPLDZ si VšZP stojí za svojim, preto od 1. júla centrum zastavuje prijímanie pacientov poistených v tejto poisťovni.

„Pre krátkosť času i touto formou odporúčame všetkým do dnešného dňa liečeným pacientom poisteným vo VšZP, aby si cestou poisťovne zabezpečili do piatku tohto týždňa, a teda do 4. júla, nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého budú môcť v liečbe závislostí bezodkladne pokračovať. Keď sa poistenci VšZP dostavia do centra, bude im za týmto účelom vydaná lekárska správa,“ informovalo centrum.

V CPLDZ Bratislava sa podľa údajov z mája lieči 665 poistencov VšZP, z čoho 65 má pre trestnú činnosť v súvislosti s ich závislosťou súdmi nariadenú ochrannú liečbu. „CPLDZ celkovo eviduje 613 pacientov poistencov VšZP so súdmi nariadenými ochrannými liečeniami, ktorých liečba bude týmto ohrozená. Táto skutočnosť len poukazuje na fakt, že prerušenie možnosti dostupnosti liečby závislostí má nielen závažné negatívne dopady na pacienta, ale pôsobí ako kriminogénny faktor ohrozujúci celú našu spoločnosť,“ uzavrelo CPLDZ.

VšZP chce pokračovať v spolupráci s centrom, má však podmienky

VšZP pre agentúru SITA uviedla, že má záujem pokračovať v doterajšej dlhodobej zmluvnej spolupráci s CPLDZ v Bratislave.

„Nemôže to však byť na úkor účelného, efektívneho a najmä hospodárneho vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia,“ zdôraznila poisťovňa a priblížila, že ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku má uzatvorené zmluvy s viac ako 12-tisíc poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pri uzatváraní každej jednej z nich musí odborne posúdiť a vyhodnotiť jednotlivé požiadavky poskytovateľov s ohľadom na finančný dopad a možnosti rozpočtu.

„Tak tomu bolo aj v tomto prípade,“ dodala VšZP. Ako poisťovňa vysvetlila, v návrhu dodatku, ktorý VšZP predložila centru v Bratislave, boli zohľadnené disponibilné zdroje v zmysle platnej programovej vyhlášky. Okrem navýšenia aktuálneho finančného objemu na lôžkovú zdravotnú starostlivosť počítal dodatok aj s navýšením finančného objemu pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorá tvorí viac ako 2/3 celkových úhrad, a teda je v centrách na liečbu drogových závislostí vo veľkej miere využívaná.

Poisťovňa verí, že centrum svoj postoj prehodnotí

„Ponuka VšZP v porovnaní s konkurenčnými zdravotnými poisťovňami je férovejšia v prospech pacienta, nakoľko zdravotnícke zariadenie dokáže odliečiť väčší počet pacientov – našich poistencov,“ skonštatovala poisťovňa.

Aj napriek medializácii a tlaku zo strany CPLDZ poisťovňa verí, že vedenie centra svoj postoj k navrhovanému dodatku prehodnotí tak, aby bolo konečné riešenie v prospech poistencov a pacientov centra.

„Sme presvedčení, že v tomto zmysle ide o spoločný záujem. Všeobecná zdravotná poisťovňa je teda pripravená podpísať ňou navrhovaný dodatok, plynule pokračovať v zmluvnom vzťahu a naďalej garantovať zdravotnú starostlivosť pacientom CPLDZ v Bratislave,“ uzavrela VšZP.