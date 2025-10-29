Celkom sa na tom pobavil. Víťaz SuperStar priznal, že mu prišlo zvláštne spievať jednu vec, dovtedy takú hudbu nepočúval

Foto: Instagram.com/petercmorikband

Jana Petrejová
Nakoniec sa mu to zapáčilo.

Talentovaný spevák koncertuje ostošesť a publikum dostáva svojimi vystúpeniami do varu. Rovnako to bolo v lete v rámci projektu Karol Duchoň 75, ktorý predstavoval turné v slovenských mestách. Na počesť nedožitých 75. narodenín hudobnej legendy Karola Duchoňa vystúpil v Nitre tiež Peter Cmorik, ktorý prezradil jednu zaujímavú vec. 

Známi slovenskí umelci vzdali hold jednému z najvýznamnejších spevákov v histórii slovenskej hudby a predviedli zlato v hrdle. V kombinácii s tanečníkmi a ohňom išlo o veľkolepú šou a výnimočnú udalosť. Portál Koktejl pri tejto príležitosti vyspovedal bývalého víťaza SuperStar Petra Cmorika, ktorému Karol Duchoň prekvapivo nič príliš nehovoril.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Divadlo JANART (@divadlo_janart)

Je skôr na niečo iné

Peter, preslávený svojím nezameniteľným hlasom, prezradil, ako si spomína na hudobnú legendu. „Ja vlastne akoby nijako. Celý život som bol rocker a doma sme počúvali niečo úplne diametrálne iné,“ vyšiel s pravdou von, ako to bolo u nich v rodine. „Takže si to pamätám len z toho Repete, keď sa to náhodou prepínalo, tak tieto pesničky mi evokujú také to detstvo, že to je hudba pre starých,“ uviedol na pravú mieru.

O to väčšia výzva musela byť pre speváka, keď sa pustil do prespievania piesní od Duchoňa. Zjavne to bolo preňho niečo úplne nové, no ako dodal, celkom sa mu skladby nakoniec zapáčili. „Ale ako som to teraz začal spievať, tak tie piesne sú naozaj pekné. Akože nedá sa povedať, že by som to niekedy počúval, ale teraz to počúvam a robí mi to dobre,“ potvrdil Cmorik.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Rádio VIVA (@radioviva_sk)

Keď dostal mladý spevák ponuku zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia, spočiatku bol mierne zaskočený. „Veľmi som sa nad tým zabával… Aby som to ja spieval, to je také zvláštne,“ poznamenal účastník SuperStar, ktorý už na jednej akcii spieval ľudové pesničky a skončilo to dobre. Aj preto to s radosťou prijal a pripojil sa tak k hviezdam vrátane Heleny Vondráčkovej, Márie Čírovej či Mariána Čekovského, vďaka ktorým hudobná legenda Karol Duchoň aspoň na pár minút ožil.

