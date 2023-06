Video ukazuje, ako muž nevedomky drží najnebezpečnejšieho slimáka na svete. Jeho jed dokáže zabiť naraz 700 ľudí

Aj keď vo všeobecnosti pokladáme slimáky za neškodné mäkkýše, ktoré maximálne môžu napadnúť úrodu zeleniny v záhradke, vo svete je to inak. A to najmä ak ide o morské slimáky, konkrétne o homolicu mapovú. Tú pred pár dňami nafilmovali rodičia jedného prispievateľa na sociálnej sieti Reddit, kde zverejnil ich video.

Článok pokračuje pod videom ↓

Držal jedného z najnebezpečnejších živočíchov

Mnohé živočíchy majú schopnosť upozorniť na seba tak, že hneď viete, že by ste sa ich nemali dotýkať. Varovné pruhy (napríklad na sršňoch či osách) dostatočne oznamujú okoliu, že s týmto hmyzom sa nemáte zahrávať. Ako informuje IFL Science, ide o tzv. aposematismus, čo sú varovné signály určené na odvrátenie predátorov. Tento mechanizmus je dvojnásobne výhodný — predátor sa vyhne smrti alebo nepríjemnému zraneniu a potenciálna korisť zraneniu, prípadnej smrti, alebo straty jedu.

Sú však živočíchy, ktoré aposematismom nedisponujú, alebo aspoň nie takým jednoznačným. Dôkazom je aj video zverejnené na sociálnej sieti Reddit, kde užívateľ v príznačnej skupine „OopsThatsDeadly“ (Ups, to je smrteľné) zdieľa video od svojich rodičov, ktorí mu poslali video z dovolenky v Egypte.

Tam našli morského mäkkýša, ktorého muž drží v ruke a prechádza po ňom prstom. Určite by to nerobil, ak by vedel, že v skutočnosti ide o homolicu mapovú, jedného z najsmrteľnejších živočíchov na našej planéte. Jej jed podľa štúdie zo začiatku tohto roka môže usmrtiť až 700 ľudí.

Čakajú na svoju obeť

Homolice sú zvyčajne zahrabané v piesku, kde čakajú na svoju obeť. Ak sa drobná ryba či červ dostanú do ich blízkosti, tak vystrelia ako harpúnu svoj upravený zub, tzv. radulu, ktorou vstreknú do obete svoj nervotoxický jed. Použitý toxín musí byť silný, aby korisť dokázal usmrtiť okamžite, keďže slimák nie je zrovna najrýchlejší živočích na planéte. Ak by ryba uhynula čo len meter od slimáka, mal by problém. Nuž korisť potrebuje usmrtiť hneď.

Preto je jeho jed mimoriadne silný a nebezpečný. Muž na videu mal veľké šťastie, že homolica nezaútočila, inak by mal vážny problém.

Ak budete pri mori a uvidíte podobného mäkkýša, vyhnite a mu čo najväčším oblúkom.