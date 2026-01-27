Čas sa kráti: Na dôležitú povinnosť zostávajú tisícom ľudí posledné dni, mesto vyzýva občanov

Priznanie k dani z nehnuteľností je v Košiciach možné podávať do pondelka 2. februára 2026. Ako mesto pripomenulo, elektronicky, klasickou poštou, alebo osobne na Magistráte mesta Košice, ho musia podať mestu všetci tí, ktorí v roku 2025 kúpili, predali, dostali do daru alebo darovali nehnuteľnosť. Sadzby dane z nehnuteľností sa oproti vlaňajšku nemenili.
„Spomínané priznanie je potrebné podať aj v prípade, ak v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností, došlo v roku 2025 k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Je to v prípade, ak bolo vydané stavebné povolenie, došlo k skolaudovaniu predtým rozostavanej nehnuteľnosti alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby,“ upozorňuje mesto.
Viac vlastníkov a čiastkové priznania
Ak je vlastníkov nehnuteľnosti viac, priznanie podáva alebo každý z nich do výšky svojho podielu, alebo sa môžu dohodnúť, že ho podá jeden z nich za celú nehnuteľnosť spolu s prehlásením, kto bude daňovníkom za danú nehnuteľnosť. Povinnosť podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa týka aj tých daňovníkov, ktorým v priebehu vlaňajška zanikla daňová povinnosť k tejto dani, teda tí, ktorí v danom roku predali alebo darovali nehnuteľnosť, prišli o ňu rozhodnutím súdu a podobne.
„Pred podaním daňového priznania je potrebné stiahnuť si tlačivo na stránke https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane a pripraviť si rozhodnutie o povolení vkladu z katastra nehnuteľností. Následne je daňové priznanie možné podať viacerými spôsobmi. Pokiaľ daňovník vlastní elektronický občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta), môže tak urobiť prostredníctvom portálu Elektronických služieb mesta Košice www.eslužbykosice.sk, kde získa aj podrobné informácie,“ objasnilo mesto Košice.
Podanie poštou alebo osobne na magistráte
Doplnilo, že daňové priznanie možno zaslať aj poštou, prípadne doručiť ho osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo podateľne mestského magistrátu na adrese Triede SNP 48/A, 040 11, Košice. Možno ju nájsť na prízemí magistrátu, k dispozícii je v pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 do 15:30, v stredu od 8:00 do 18:00 a v piatok od 8:00 do 14:30.
Obvykle sa priznania k dani z nehnuteľností za predchádzajúci rok podávali vždy iba počas januára, no Magistrát mesta Košice prišiel minulý rok v októbri s novinkou, a prvýkrát umožnil občanom urobiť tak ešte pred koncom roka.
„Mesto chcelo poskytnúť každému, koho sa tento druh priznania týka, väčší časový priestor pre jeho podanie a predĺžiť obdobie, počas ktorého si občania môžu splniť svoju daňovú povinnosť. Novinka sa podľa vedúceho referátu daní a poplatkov košického magistrátu ujala, do konca roka 2025 využilo túto možnosť vyše 1 800 občanov,“ uviedla samospráva s tým, že išlo o temer tretinu z očakávaného počtu 5 550 priznaní.
Napomohlo to aj k skráteniu čakacích lehôt v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte, ku ktorým zvyklo dochádzať najmä v druhej polovici januára.
Nahlásiť chybu v článku