Z vozidla nezostalo takmer nič: Kamión dostal šmyk, prešiel do protismeru a zrazil sa s autom. Hlásia ťažké zranenia

Na ceste I/16 v okrese Lučenec došlo v utorok ráno k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil kamión s osobným autom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Vodič kamióna pri prejazde pravotočivou zákrutou dostal šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s osobným vozidlom, ktoré pred sebou tlačil niekoľko desiatok metrov a následne sa prevrátil na ľavý bok,“ píše polícia.
Zdemolované auto a prevrátený kamión
K dopravnej nehode došlo za obcou Pinciná v smere na Rimavskú Sobotu. Zverejnené policajné zábery z miesta činu ukazujú zdemolované auto a kamión prevrátený na ceste. „Zvýšte v úseku opatrnosť. Bližšie informácie k nehode prinesieme neskôr,“ uviedla polícia.
