Čakajú ich výzvy a odhalené tajomstvá. Toto sú 3 znamenia zverokruhu, pre ktoré bude jeseň zaťažkávajúcou skúškou

Foto: Image by freepik, Image by bearfotos on Freepik

Jana Petrejová
Budú čeliť neľahkým situáciám. 

Nachádzame sa v období Váh, kedy sa hlásia o slovo rovnováha, kompromisy a vzťahy. Niektoré znamenia sa dostanú do situácií, keď budú hľadať spojenie alebo partnera, s ktorým by sa podelili o každodenné radosti a starosti. Zároveň však na povrch vyplávajú tajomstvá, prehĺbia sa rozhovory a rozhorčia emócie. Nebude to jednoduché.

Hrozí dráma, ale i zmeny, z ktorých niektorým nebude príliš do smiechu. Nevyslovené pravdy, o ktorých sa dozvedia, by s nimi mohli zamávať. Túžby sa zintenzívňujú a to, čo bolo pochované, sa už nebude skrývať, ako uviedol magazín People. Tí silnejší zase zažijú nový začiatok v oblasti vzťahov či kariéry. V každom prípade jesenné obdobie ukáže, akí sú ľudia odolní po psychickej stránke.

Foto: Image by freepik

Býk

Čím viac lásky vložíte do svojich denných rutín, tým viac harmónie zažijete. Toto nebeské obdobie kladie dôraz na všetko, vrátane vašich zdravotných návykov, na ktorých bude záležať. Zdá sa, že prepadnete novej športovej aktivite a nájdete radosť v malých rituáloch, ktoré udržiavajú váš život v chode.

Ste pripravení zbaviť sa určitých návykov, napríklad v práci konečne budete vedieť povedať „nie“. A hoci sa zdá, že toto obdobie vám praje, Merkúr vo vašom sektore vzťahov bude podnecovať dôležité rozhovory o rovnováhe a zodpovednosti. Tieto rozhovory môžu byť nepríjemné, ale s Plutom v priamom smere by mohlo dôjsť k posunom v oblasti vašich kariérnych cieľov a pocitu autority. Niečo sa musí zmeniť a vy budete spočiatku zatínať zuby.

Blíženci

