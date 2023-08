Čaká nás posledný extrémny tropický deň tohto leta: Na týchto miestach hrozí až 36 °C, večer príde zmena

Ako sme vás včera informovali, počasie na Slovensku čaká v najbližších hodinách zmena. To znamená, že dnes je pred nami posledný tropický deň tohto leta, spomína iMeteo.

Ako možno viete, obdobie meteorologického leta končí už 31. augusta. A keďže sa má ochladiť, ďalšie jeho tropické dni už nezažijeme. Môžeme dať teda horúcim letným dňom zbohom. Čo ľudí, ktorí neznesú vysoké teploty, poteší.

„Príliv teplého vzduchu do našej oblasti vyvrcholí a takto teplo ako dnes už toto meteorologické leto určite nebude a je vysoko pravdepodobné, že nás už tento rok nečaká ani takýto teplý deň,“ spomína portál o počasí.

Tropické teploty však dnes ešte mnohých potrápia, pretože v najteplejších regiónoch sa majú vyšplhať až na +36 °C.

Podobne to vidí aj SHMÚ

Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami sa týka okresov Levice, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice mesto, Košice-okolie, Trebišov a Michalovce. Teplota tam môže miestami dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia. Výstraha platí predbežne od 13.00 do 18.00 h.

Pre viacero okresov Banskobystrického, Nitrianskeho a Prešovského kraja, Sobrance a Gelnicu platia v rovnakom čase výstrahy prvého stupňa. Očakáva sa tam teplota 33 stupňov Celzia.

V pondelok večer sa môžu vo všetkých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského kraja, ale aj vo väčšine Banskobystrického kraja vyskytnúť búrky. Tie môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Meteorológovia pre dané miesta vydali výstrahu prvého stupňa. Platí od pondelka 20.00 h do utorka 9.00 h.