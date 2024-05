„Mamahotel“ je obľúbenejší ako kedysi. Pozrite na tie čísla, mladých, ktorí žijú s rodičmi, je čoraz viac

Podiel zamestnaných mladých ľudí v Európskej únii (EÚ), ktorí žijú so svojimi rodičmi, sa v ostatných rokoch výrazne zvýšil. Ako uvádza web The Guardian, vyplýva to z údajov štatistického úradu Európskej únie – Eurostatu.

V priemere za celú EÚ sa podiel zamestnaných ľudí vo veku 25 až 34 rokov, ktorí žijú vo svojom rodičovskom dome, v období rokov 2017 až 2022 zvýšil z 24 % na 27 %. Údaje zahŕňali ľudí zamestnaných na plný a čiastočný úväzok.

Írsko, kde sa nájomné od roku 2013 zdvojnásobilo, zaznamenalo nárast počtu pracujúcich mladých ľudí žijúcich so svojimi rodičmi o 13 percentuálnych bodov, a to z 27 % na 40 %. Medzi ďalšie krajiny, ktoré zaznamenali nárast, patrili Portugalsko, kde tento podiel vzrástol zo 41 % na 52 %, a Španielsko, kde sa zvýšil z 35 % na 42 %. Vo Francúzsku vzrástol z 10 % na 12 %, zatiaľ čo Taliansko zaznamenalo nárast zo 41 % na 48 % a Chorvátsko z 58 % na 65 %.

Až polovica by sa chcela do roka odsťahovať

Až polovica mladých ľudí žijúcich so svojimi rodičmi by sa chcela do roka odsťahovať, ale len 28 % uviedlo, že to aktívne riešia. Neschopnosť žiť nezávisle mala pravdepodobne dominový efekt na pohodu, pričom autori správy zistili, že to niekedy súvisí s pocitom sociálneho vylúčenia.

V otázke mladých zamestnaných ľudí žijúcich v rodičovskom dome boli medzi rôznymi krajinami EÚ výrazné rozdiely, pričom v niekoľkých južných a východných členských štátoch zostala doma viac ako polovica 25-ročných až 34-ročných. Finančné napätie hlásili najviac mladí ľudia v častiach tohto regiónu – 42 % pätnásťročných až 29-ročných ľudí v Bulharsku a až 72 % v Grécku, v porovnaní so 6,3 % v Luxembursku a Holandsku.