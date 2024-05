V obľúbenej šou Čo ja viem sa objavili dve chyby, tvorcovia ich odhalili. Všimli si ich len tí najpozornejší diváci

Popri reality šou si Slováci radi pozrú aj vedomostné súťaže. Obzvlášť obľúbenou je relácia Čo ja viem, v ktorej môžu diváci súťažiť spolu s hosťami, a to vďaka mobilnej aplikácii.

Relácia Čo ja viem je populárna medzi viacerými generáciami. V publiku totiž spolu so súťažiacimi odpovedajú na otázky aj študenti a zároveň si toto súťaženie môže skúsiť každý divák, ktorý si nainštaluje aplikáciu s rovnomenným názvom. Nie tak div, že už má za sebou desať sérií a stále sa teší diváckej obľúbenosti. Aj tu sa však ukázalo, že nik nie je neomylný a platí to aj pre tvorcov tejto šou.

Len dve chyby

Tvorkyňa Alexandra Blanarovičová najnovšie v článku pre RTVS prezradila, koľko a aké chyby sa počas týchto desiatich sérií v šou objavili. Ak však čakáte vysoké číslo, budete sklamaní. Za celú históriu Čo ja viem sa totiž pri zostavovaní otázok pomýlili len dvakrát.

K prvej Blanarovičová prezradila: „Jedna bola taká, že ma to veľmi mrzelo. Otázka bola: priraďte röntgenový snímok k ochoreniu. Bola tam lordóza, kyfóza, skolióza a pomenili sa nám áčka s číslami. Čiže namiesto A3 malo byť správne niečo iné. Nebola to chyba ako taká, ale bolo to chybné. Ozvalo sa nám veľa ľudí.“

Druhá chyba sa týkala úplne inej oblasti. „A potom bola taká chybička krásy – bola otázka zo socializmu a my sme toho človeka nazvali nejakým premiérom alebo prezidentom a on bol buď vodca, alebo vodca politbyra a vtedy nám došlo tiež veľa reakcií. Upozorňovali nás, že v tom čase to tak nebolo,“ vysvetlila tvorkyňa relácie.