Rúti sa ERWIN: Už o pár hodín zasiahnu túto časť Slovenska intenzívne búrky, buďte pripravení

Informovali sme vás, že v sobotu sa severom Slovenska prehnala búrka, ktorá páchala škody. A vyzerá to, že počasie bude vystrájať aj najbližšie dni. Ako spomína iMeteo, do Európy sa valí tlaková níž ERWIN. Čo to znamená?

„Nad teplým Stredozemným morom sa prehlbuje tlaková níž, ktorá dostala od nemeckých meteorológov pomenovanie ERWIN. Táto tlaková níž sa len veľmi pomaly bude pohybovať smerom nad Alpskú oblasť,“ spomína portál o počasí.

To znamená, že už od dnes čakajú Európu búrky. Táto situácia by mala trvať až do stredy a najviac ovplyvní Taliansko, Švajčiarsko či Rakúsko, kde spôsobí vlnu povodní.

A čo Slovensko?

U nás by sme takéto extrémy nemali očakávať, no búrkam sa nevyhneme. „V pondelok večer začne počasie na našom území ovplyvňovať ďalšia búrková vlna, ktorá dorazí najskôr nad západné Slovensko a to už okolo 20:00. Postupne sa búrky objavia vo väčšine západnej polovice Slovenska.“

Intenzívne búrky hrozia najmenej do stredy.