Toto ste na obrazovkách nevideli. Julie prehovorila o šokujúcom momente, ktorý sa stal mimo kamier

Posledné epizódy obľúbenej šou poriadne zamiešali vzťahmi medzi súťažiacimi. Jeden šokujúci moment sa však na obrazovky nedostal a prehovorila o ňom až jedna zo súťažiacich.

Za sebou máme desiatu epizódu Ruže pre nevestu a tá so sebou priniesla hneď niekoľko zvratov. Asi najpamätnejším momentom je reakcia Julie na sloní úd, o ktorom ešte dlho hovorila a Stankina reakcia na jej slová. Samozrejme, netreba zabúdať ani na ďalšiu výstižnú hlášku moderátora Krištofa, ktorý sa tentoraz obul do Jennifer a poradil jej, čo by mala spraviť, keď sa tretíkrát prihlási do takejto šou. Jeden významný moment však kamery nezachytili.

Nastala zmena v správaní

Už epizóda so stanovačkou so sebou priniesla výraznú zmenu vo vzťahoch vo vile. Ako sme vás informovali v článku, vzniklo počas nej nové priateľstvo, ktoré nik nečakal a stalo sa jedným z troch najprekvapivejších priateľstiev z Ruže pre nevestu.

Dokonca aj video, ktoré pridala Markíza na svoj Instagram, ukázalo, že niečo sa zmenilo, keďže vo vlogu, ktorý natáčala najmä Fergie, bola milá na všetky dievčatá. Čo však divákov zarazilo, bolo, že bola milá aj na Julie. Ak ste sa tomu tiež čudovali, vieme, čo je za tým.

Udobrili sa len na chvíľu