Diváci už toho majú dosť. Relácia Bez servítky opäť čelí kritike, riešenie je pritom na dosah

Obľúbená kulinárska šou nie je známa len chutnými receptami, ale tiež drámou, na ktorú sú už diváci zvyknutí. V niektorých prípadoch by sa jej však dalo predísť a diváci presne vedia ako na to.

Naposledy sme vás informovali o tom, že súťažiaca v Bez servítky varila opitá a dourážala svojich hostí. Ani minulý týždeň však neostal bez šokujúceho zvratu, keďže Gabike, ktorá už od začiatku avizovala, že je vegetariánka, súťažiaci Samo naservíroval mäsovú omáčku a zatajil jej to. Nakoniec tak ostala v slzách a ďalšie dni mala obavy dať si do úst každé jedlo, ktoré pred seba dostala.

Tento týždeň bude vyzerať podobne. Medzi päticou súťažiacich sa totiž opäť objavila vegetariánka a jej účinkovanie v relácii vyvolalo vlnu kritiky.

Nemajú tam čo robiť

Po tom, ako sa na internete objavila ukážka, ktorá zobrazuje Gabikinu reakciu na to, že po 15 rokoch ochutnala mäso, ľudia sa začali búriť a hromadne písali o tom, že v tejto relácii vôbec nemala byť.

„Vegetarián sa do takejto relácie nemá čo hlásiť, ešte Ťa má ľutovať celé Slovensko? Neješ to = nehlás sa tam,“ skonštatovala diváčka, ktorá dodala, že každý súťažiaci by mal ochutnať všetko. S týmto názorom sa stotožnili mnohí ďalší a začali písať, že mala radšej ostať doma.

Mnoho divákov navyše súhlasilo so Samovým rozhodnutím. U Gabiky totiž dostali zeleninové menu, ktoré všetci súťažiaci ochutnali a následne obodovali, a tak sa Samovo prehlásenie o tom, že u neho doma sa je to, čo je on, stretlo s podporou. „Samo, máš moje sympatie. Tiež by som hentú mrkvožrútku poslal domov. Nechápem réžiu, načo stále dávajú takýchto ľudí do tejto súťaže, keď nič nemôžu. To je súťaž o chutiach a jedení, nie o vegetariánstve, laktóze, intoleranciách atď…“ napísal divák a ďalší sa hneď pridal: „Múdro rozmýšľa chalan. Ona bola sebec tiež, keď varila. A ostatní neutiekli s plačom od stola.“

Rovnaký názor sa našiel aj medzi ženskými fanúšikmi šou. Jedna napríklad zhodnotila: „No načo išla táto osoba do tejto súťaže, od môjho stola by letela. Samo sa zachoval správne, prečo by mal variť pre ňu zvlášť, ani ona im nenavarila včera zvlášť mäso a nakoniec dá 0, fuj.“

Zopakovali to