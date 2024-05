Bol to luxusný klenot Jadranu, dnes je z neho strašidelné mesto duchov: Letovisko pri Dubrovníku ale dostane druhú šancu

Vedeli ste, že len 15 minút od chorvátskeho Dubrovníka leží zvláštne mesto duchov? Kedysi to bol luxusný rezort, no dnes zíva prázdnotou. Už čoskoro by ale mal dostať druhú šancu a opäť ožiť. Podarí sa mu prinavrátiť jeho niekdajšiu slávu?

Bolo tu luxusné vojenské letovisko

Ako informuje Pause The Moment, Dubrovník patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta v Chorvátsku. Každoročne ho navštívi obrovské množstvo turistov. Len málokto ale vie, že iba niekoľko kilometrov od Dubrovníka leží Kupari, kedysi luxusný rezort, ktorý sa postupne premenil na mesto duchov. Pri pohľade na to, v akom stave je dnes, možno aj vám naskočia zimomriavky. Málokto by veril, že mu hovorili aj klenot Jadranu.

V malej prímorskej dedinke Kupari sa kedysi nachádzalo luxusné vojenské letovisko, ktoré slúžilo ako dovolenkové miesto pre v tom čase juhoslovanskú vojenskú elitu a jej rodiny. Dostať sa sem mohli síce aj bežní civilisti, no museli mať dobré konexie v armáde. Ľudia to tu milovali pre nádherné pláže, ale lákala ich aj moderná výbava a architektúra.

Letovisko bolo postavené v 60. až 80. rokoch a pozostávalo z piatich samostatných hotelov známych ako Goričine, Goričine II, Pelegrin, Grand Hotel a Kupari. Podľa webu Hidden Europe, ich výstavba stála v prepočte na dnešné peniaze približne pol miliardy eur.

Pozemky kúpili českí podnikatelia

História Kupari ale siaha ešte ďalej. Práve tu bol okolo roku 1920 postavený prvý hotel – Grandhotel Kupari a už v roku 1924 ako prvý ponúkal luxus ako reštauráciu, elektrické osvetlenie, tenisový kurt a futbalové ihrisko. Podľa webu iDnes.cz stáli za projektom dvaja českí podnikatelia, ktorí pozemky kúpili po prvej svetovej vojne, v čase, keď tu bola len továreň na výrobu tehál. Mestečko dokonca disponovalo vlastnou záchrannou službou a hotel mal vlastný skleník na pestovanie čerstvých kvetov a zeleniny.

O niekoľko desaťročí neskôr sa podarilo dokončiť ďalší hotel s názvom Pelegrin (jeho architektom bol David Finci zo Sarajeva), podľa Mail Online bol najväčší na Jadranskom pobreží, čo sa kapacity týka. Hostia sa v ňom mohli ubytovať až v 400 izbách. V Kupari stálo aj niekoľko súkromných víl, pričom jedna z nich patrila lídrovi Josipovi Brozovi Titovi.

Nakrúcali sa tu aj dva filmy, podľa strediska bol pomenovaný populárny opaľovací krém Kupari a konali sa tu aj rôzne významné konferencie, kam chodievali aj zástupcovia z Československa, píše web Retrospect Journal.

Mesto duchov

