Známa značka na Slovensku skončila: Státisícové dlhy nechala nákupným centrám, ale aj štátu. Bola tu viac ako desaťročie

Pred niečo vyše rokom sme vás informovali o konci známeho moderného reťazca Tally Weijl. Spoločnosť na slovenskom trhu fungovala približne od roku 2008, keď sa sem rozhodla materská švajčiarska firma expandovať. Ako sa dnes zdá, definitívny klinec do rakvy dala reťazcu pandémia, pričom dnes sú už známe aj dôsledky a dlhy. Informuje o tom portál Index.

Sieť módnych obchodov sa na Slovensku postupne rozrastala a každým rokom jej rástli aj tržby, pričom si u nás jednoznačne našla svoju klientelu. Ako z dostupných zdrojov vyplýva, prvý prepad prišiel v roku 2019, kedy už spoločnosť vykázala aj stratu v desiatkach tisíc eur.

„Už vo výročnej správe za rok 2019 poukazovala na to, že je závislá od podpory skupiny Tally Weijl. Auditor tiež poukázal na to, že pri tejto spoločnosti existuje pochybnosť o schopnosti spoločnosti pokračovať vo svojej činnosti,“ priblížil ďalej portál.

Analýza sa prejavila aj v realite a začalo sa s optimalizáciou siete. Ako prvá si to odniesla pobočka v Piešťanoch a v ďalších rokoch, kedy celý svet postihla pandémia koronavírusu, to už išlo s reťazcom dolu vodou. Začali sa kopiť dlhy a bolo iba otázkou času, kedy Švajčiari biznis na Slovensku definitívne zatvoria. Stalo sa tak v spomínanom roku 2023 a Okresný súd v Bratislave firmu poslal do konkurzu.

Po viac ako roku od tejto udalosti sú už známe aj škody, ktoré Tally Weijl na Slovensku zanechal. Podľa aktuálnych informácií sa malo prihlásiť až 48 veriteľov, ktorých pohľadávky presiahli úroveň 600-tisíc eur. Medzi nimi nájdeme populárne nákupné centrá ako City Aréna v Trnave, bratislavský Central, Eurovea či košická Optima, žilinský Aupark, ale aj trenčianske Laugaricio a žilinský Mirage. Medzi najväčších veriteľov však patrí Sociálna poisťovňa, no Švajčiari dlhujú aj finančnej správe či VšZP.