V USA našli obrovský zdroj najdôležitejšieho prvku v súčasnosti. Doslova ho vyhadzovali, teraz majú veľké plány

Označiť najdôležitejší chemický prvok na svete je v podstate nemožné. Ako prvý nám môže zísť na um kyslík, ktorý vo vzduchu dýchame, no vzápätí nám môže napadnúť uhlík, ako základný stavebný „kameň“ živých organizmov, nehovoriac napríklad o vodíku, ktorý poháňa termonukleárnu reakciu vo hviezdach, teda aj v našom Slnku a na Zemi spolu s kyslíkom vytvára vodu.

A takto by sme mohli pokračovať s mnohými ďalšími prvkami. Určite by sme, skôr či neskôr, pri tomto zozname narazili aj na lítium. Tento najľahší kov je momentálne vo veľkom kurze, keďže sa používa v batériách a dopyt po ňom vo veľkom rastie.

Uvedomujú si to aj Spojené štáty, ako uvádza Science Alert, ktoré lítium ťažia iba v jednej veľkej bani a musia ho tak do krajiny dovážať. Keďže USA majú za cieľ do roku 2030 vyrábať všetko lítium v rámci svojej krajiny, musia sa obzerať po jeho ďalšom zdroji. Ťažba tohto kovu je už sama osebe kontroverznou, keďže môže ničiť životné prostredie, kontaminovať pôdu a tiež zaberať nové územia či dokonca ohrozovať posvätnú pôdu pôvodných amerických obyvateľov.

A vyzerá to tak, že vedci, opisujúci svoje zistenia v štúdii publikovanej v časopise Nature – Scientific reports, našli jeho ďalší zdroj, ktorý by mohol pokrývať až polovicu ich domácej spotreby lítia. Zaujímavé je, že tento zdroj je doteraz v podstate odpadom, ktorý sa nevyužíva.

Odpad z frakovania

Ťažobné spoločnosti v USA, a teraz sa nebavíme o ťažbe lítia, ale napríklad o ťažbe ropy či zemného plynu, využívajú v niektorých prípadoch metódu zvanú frakovanie. Pri nej sa do vrstvy hornín napumpuje zmes kvapalín a chemikálií, ktoré horninu rozrušia a kvapaliny začnú na povrch vytláčať napríklad už spomínaný zemný plyn. Táto metóda ťažby je ale často kritizovaná, keďže ide veľký zásah do prírody, ktorý je navyše neekologický.

Frakovanie sa využíva aj v americkej Pennsylvánii, ktorá leží na sedimentárnej hornine známej ako Marcellus Shale, ktorá je bohatá na zemný plyn. Pred 400 miliónmi rokov sa tu uložili veľké zásoby lítia pri vulkanickej činnosti, pričom hlboká podzemná voda rozpustila lítium z horniny.

Justin Mackey, z Národného laboratória energetických technológií v Pennsylvánii, spolu s kolegami zistil, že odpadová voda, ktorá sa získava z horniny po frakovaní plynu, obsahuje veľké množstvá lítia. Táto voda sa v súčasnosti len minimálne upravuje či nanovo používa. A to by mohla zmeniť prítomnosť lítia.

Závery vedcov naznačujú, že Marcellus Shale by mohol poskytovať významné zdroje lítia za predpokladu, ak bude ťažba frakovaním pokračovať a odpadová voda sa bude spracovávať. Vedci odhadli konzervatívne výnosy na viac ako 30 % súčasnej spotreby USA.

Je tu ale stále prítomný problém týkajúci sa neekologickej ťažby pomocou frakovania. Je ale možné, že USA k získavaniu lítia týmto spôsobom pristúpia, keďže sa očakáva, že v najbližších desaťročiach celosvetový dopyt po ňom narastie až štvornásobne.